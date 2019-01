El líder de Izquierda Abierta y portavoz de IU en el parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, renuncia a seguir de diputado de IU y no estará en las primarias de la coalición de cara a buscar el liderazgo de cara a las próximas elecciones. Así se lo ha comunicado al coordinador general de IU Asturias, Ramón Argüelles. En dicha comunicación anuncia de definitivamente no participará en las primarias para la candidatura del Principado y, además, entrega su acta en el Junta General del Principado.

Llamazares también avanza en dicha misiva que no acudirá a la reunión de la coordinadora, convocada este lunes para analizar el expediente que le ha abierto la organización federal por su pertenencia doble a IU y a Actúa, el partido que ha promovido junto al exjuez Baltasar Garzón.

Los críticos de Llamazares llevan varias semanas diciendo que el objetivo del portavoz de IU en la Junta General es ir de candidato a las elecciones europeas con Actúa.

Llamazares había decidido abrir "un periodo de reflexión" sobre el papel que debía jugar en la coalición en el Principado. Hace sólo unas semanas se había ofrecido para encabezar de nuevo la candidatura autonómica pero su paso al frente con otras iniciativas políticas llevó a Ramón Argüelles a emplazarle a no competir electoralmente desde Actúa con la coalición, ni el Principado ni en otros ámbitos, si aspiraba a repetir como cabeza de lista. Llamazares ya había anunciado su disposición a dar "un paso atrás" para evitar una posible intervención de IU de Asturias por la dirección federal tras el expediente que le habían abierto. Así, incidió en que había dado "todas las explicaciones por escrito" y que no pensaba responder a los juicios de intenciones, ni a tribunales políticos. "La dirección y la organización de Asturias están en su derecho de resistir y de replegarse ante la ofensiva de Garzón contra nuestra autonomía", había señalado Llamazares tras advertir de que no admite "campañas de linchamiento personal". Las primarias de IU se celebrarán en febrero.