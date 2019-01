Borrell no se descarta para encabezar la lista del PSOE a las europeas

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no se ha descartado este lunes como candidato del PSOE a encabezar la lista a las elecciones europeas, aunque ha precisado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le ha hecho una oferta al respecto.

Borrell ha revelado que sabe "por conductos colaterales" en quién piensa el jefe del Ejecutivo para este puesto, pero ha señalado que no podía revelar este nombre. Cuando el moderador ha interpretado de las primeras palabras del ministro que él no iba a ser entonces el candidato, Borrell ha precisado: "Eso no lo he dicho".