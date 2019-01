Mendia, "indignada" ante las críticas por su foto con Otegi"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha mostrado su "indignación" ante las acusaciones "gruesas" que ha recibido por su foto de Navidad en la que aparece con otros líderes políticos vascos, entre ellos con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, después de que ella y su partido hayan "aguantado lo que no está escrito en Euskadi" con la violencia de ETA. Además, ha asegurado que el PSE-EE exigirá siempre "el reconocimiento de la victoria ética sobre quienes quisieron acabar con la libertad", sin dejarse llevar "por fariseísmos ni populismos".

En una entrada en su blog, Mendia ha respondido a las críticas que ha recibido por participar en un reportaje navideño para un diario vasco, "junto a líderes de otras formaciones institucionales vascas", como Otegi, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez.

La líder de los socialistas vascos ha asegurado que "han sido días duros", en los que ha tenido que leer y escuchar "acusaciones gruesas". "No me afectan en lo personal, porque una ya ha visto de todo a estas alturas, pero me indignan en la medida que cuestionan, muchas veces desde la cómoda distancia, el compromiso ético y democrático del partido que lidero, de mis compañeros y compañeras, de una organización centenaria que ha tenido que aguantar lo que no está escrito por hacer política en este país", ha añadido.

A su juicio, socialismo es, sobre todo, tener "profundas convicciones defendidas a lo largo de tres siglos". "Y, en el caso del socialismo vasco, es sufrir, luchar y vencer a dos dictaduras en los últimos 70 años: la dictadura de Franco y la dictadura de ETA. Luchamos defendiendo los mismos principios que nos llevaron a la fundación de nuestro partido, la libertad, la igualdad y la justicia social", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que ganaron a la dictadura de Franco, trabajaron en la Transición por la convivencia democrática en España y en Euskadi, y "alumbraron, junto a otros, la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Gernika".

"Resistimos y luchamos contra la dictadura de ETA, que trataba de imponer un proyecto totalitario y exterminaba por cualquier medio a todo aquel que pensara diferente. Nos mantuvimos firmes, en todos los frentes, desde todas las instituciones, especialmente desde los ayuntamientos. Fuimos la infantería de la democracia en las circunstancias más difíciles que pueda imaginar nadie", ha apuntado.

Idoia Mendia ha destacado el trabajo de su partido "por acabar con la lacra del terrorismo", algo que "consiguieron". "Siempre defendimos que la democracia es una ciudad de puertas abiertas, defendimos que todas las ideas pueden defenderse en democracia con la palabra, exigimos durante años y trabajamos muy duramente junto con otros porque se abandonara el camino de la violencia, y lo conseguimos", ha señalado.



Victoria de la democracia

En este sentido, ha señalado que el hecho de que "hoy partidos como Sortu o EH Bildu estén en las instituciones defendiendo con la palabra sus ideas, es una victoria de la democracia". "Y los socialistas vascos seguimos trabajando en todas las instituciones para que la izquierda abertzale siga dando pasos y consigamos que reconozca que nunca se debió matar, secuestrar, extorsionar y perseguir por pensar diferente", ha subrayado.

Mendia ha indicado que los socialistas vascos son "coherentes con toda su trayectoria política en esta tierra". "Somos honestos y sinceros haciendo política porque estamos comprometidos con el futuro de la ciudadanía vasca. No damos una cara y escondemos la otra", ha manifestado.

La secretaria general del PSE-EE ha dicho que "otros partidos sabrán qué hacen cuando han pactado y pactan con EH Bildu, cuando quienes hoy ocupan altos cargos nacionales, defendían desde sus responsabilidades institucionales en Euskadi el acuerdo y hablaban de nuevo tiempo, y pedían a sus compañeros del resto de España y de otros partidos que supieran entender esos pactos, que supieran entender la diferencia entre que te maten y no te maten ni te persigan".

Idoia Mendia ha recordado que "han pasado siete años desde el fin de la violencia terrorista". "Seguimos trabajando porque el futuro de Euskadi se construya sobre unas bases sólidas éticas. Estamos y estaremos en todos los foros que sean necesarios para exigir que reconozcan que en Euskadi nunca hubo una razón que justificase el asesinato, la extorsión o el secuestro. Es lo que desea la mayoría de la sociedad vasca", ha añadido.

Tras asegurar que los socialistas están "muy orgullosos" de su labor en la construcción de la convivencia, ha apuntado que han estado "en todos los acuerdos y en todos los trabajos que han contribuido a reconocer a las víctimas, a las víctimas del terrorismo de ETA, a las víctimas de los contraterrorismos ilícitos y a las víctimas de los excesos policiales cometidos en un contexto de violencia de motivación política".

"Siempre hemos estado del lado de las víctimas. De todas ellas. Nadie podrá sacar una palabra o acción nuestra de ofensa a las víctimas del franquismo, del terrorismo o de los abusos policiales y eso no lo pueden decir todos los partidos", ha explicado.



Compromiso con las víctimas

Por ello, ha remarcado que su compromiso "con el escrupuloso respeto a los derechos humanos de todas las personas y con las víctimas está probado por los hechos y avalado por mi gestión política". "A mí nunca me van a encontrar ni jaleando a terroristas, ni pidiendo indultos para terroristas. A mí y al socialismo vasco nos encontrarán siempre trabajando por la convivencia en este país y con las exigencias éticas muy claras. Nos lo merecemos", ha añadido.

Según ha subrayado, ése es el proyecto que lideran "para el futuro de esta tierra", el proyecto que sintetizó en julio y que personalmente trasladó "a todos y cada uno de los secretarios generales de cada federación" del PSOE.

"Y pasa inexcusablemente por el reconocimiento de la victoria ética sobre quienes quisieron acabar con la Euskadi libre que hoy disfrutamos, y que debemos a las víctimas y a quienes resistieron el acoso y la amenaza. Eso es lo que seguiremos defendiendo, allí donde estemos, sin dejarnos llevar, como no hicimos antes, ni por fariseísmos ni populismos", ha concluido.