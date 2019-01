Pablo Casado pide al Gobierno que no tome "por tontos" a los ciudadanos españoles

El presidente del PP, Pablo Casado, ha solicitado este jueves al Gobierno del PSOE que no tome "por tontos" a los españoles con los viajes del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya que, según ha dicho, saben lo que cuesta un billete de avión.

En un acto en Ceuta para presentar la candidatura de Juan Vivas, Casado ha señalado que está realizando su "tercera vuelta a España" visitando las comunidades autónomas y ha detallado que para llegar a la ciudad autónoma ha utilizado un helicóptero comercial desde Melilla

"No tenemos la suerte de utilizar esos aviones tan baratos a 300 euros el viaje en vuelo privado", ha ironizado Casado, en alusión a la respuesta del Ejecutivo sobre los 282,92 euros de gastos en protocolo que supuso el viaje de Sánchez a Castellón el pasado verano.



Compadecencia de Calvo en secretos oficiales



El líder del PP ha señalado que su partido ha solicitado este miércoles la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la comisión de Secretos Oficiales para dar cuenta de la "opacidad y la falta de transparencia del coste de los desplazamientos del Gobierno y, en especial del presidente del Gobierno".

"Ya que no lo hace a través del portal de Transparencia tendrá que hacerlo en la comisión correspondiente del Congreso" ha afirmado Casado, que ha subrayado que él no ha entrado nunca en el "ámbito privado" de ningún adversario político pero sí que exige "transparencia y explicaciones" en este asunto.

En este punto, ha pedido al Gobierno que al contestar sobre esos viajes no "tome el pelo a la gente diciendo que el coste efectivo ha sido de 282 euros". "Por lo menos no tomar por tontos a la gente que sabe lo que cuesta un billete de avión y un billete de avión privado no lo sabe pero se lo puede imaginar", ha enfatizado.



Batería de iniciativas parlamentarias

El PP se centra sobre todo en el viaje de Sánchez el pasado verano a Castellón, que generó polémica porque el presidente aprovechó la ocasión para asistir junto a su mujer a un concierto en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Sin embargo, el Ejecutivo recalca que el objeto del desplazamiento fue una visita a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

El Gobierno aclaró este miércoles que no puede revelar el importe total del coste de ese viaje a Castellón en virtud de la Ley de Secretos Oficiales; excepto los 282,92 euros que supusieron los gastos de protocolo.

Aparte de la comparecencia de Calvo en Secretos Oficiales, el PP ha registrado una batería de preguntas en el Senado para conocer si esa cifra que facilita el Gobierno de 282,92 euros en gastos de protocolo incluye los gastos del Falcon y de la seguridad.

También ha solicitado que el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, comparezca en el Congreso para explicar por qué el Ejecutivo socialista blinda esos amparándose en la Ley de Secretos Oficiales.