Rubalcaba rechaza ser candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid

El PSOE ofreció al exsecretario general del partido Alfredo Pérez Rubalcaba encabezar la lista de los socialistas para el Ayuntamiento de Madrid de cara a las elecciones municipales de mayo de 2019, aunque éste rechazó la propuesta por estar trabajando en la Universidad y estar volcado en su tarea docente.

Así lo adelanta este miércoles La Vanguardia y han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, que han recalcado que el PSOE hizo este ofrecimiento a Rubalcaba por su trayectoria en el partido y su experiencia.

No obstante, no tuvieron suerte ya que declinó la oferta por estar centrado en sus labores en la Universidad --trabaja en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid desde que se retiró de la primera línea en 2014-- y estar alejado ya de la vida política.

Según las mismas fuentes, Rubalcaba agradeció que se hubiera pensando en él y se ofreció al partido para colaborar con ellos a la hora de preparar las elecciones, descartando que esta decisión tuviera que ver con problemas internos en el PSOE.

Rubalcaba es el último nombre que se suma a la lista de supuestos candidatos del PSOE para el Ayuntamiento, que todavía, como en el caso del PP, no tiene persona elegida. Durante los últimos meses, en las 'quinielas' han sonado varios dirigentes que ahora mismo están trabajando en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Es el caso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que se descartó después de la polémica suscitada con su supuesta relación con el excomisario Villarejo; o el del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se ha pronunciado directamente sobre este asunto confirmando el ofrecimiento de Pedro Sánchez antes de que ocupara su actual cartera.

En un desayuno organizado por Europa Press desveló que el presidente del Gobierno le había pedido que fuera el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid tres semanas antes de que prosperara la moción de censura.

De hecho, explicó que la razón por la que conoció a Sánchez fue precisamente porque este le dijo que "estaba interesado" en que él fuera el candidato del PSOE al Ayuntamiento. Sin embargo, y una vez que Sánchez ganó la moción de censura y se convirtió en presidente del Gobierno, propuso a Marlaska ser ministro del Interior.

"El presidente evaluó posteriormente mis aptitudes o lo que él entendía que eran mis aptitudes y me designó o me pidió que asumiera la cartera de Interior y yo la he asumido con un orgullo tremendo porque formar parte de este Gobierno de España es un orgullo", precisó cuando lo contó.

También se ha hablado de otros nombres como el de la ministra de Industria, Reyes Maroto, muy querida en el PSOE-M --ha sido diputada en el Grupo de la Asamblea de Madrid-- o la jueza Pilar Llop, actual delegada del Gobierno para la violencia de género.

En todo caso, en el PSOE, que trabaja de forma coordinada con los socialistas en Madrid para elaborar las próximas elecciones, no tienen un candidato definido, pues buscan un perfil "potente" para plantar batalla a la candidatura que encabece la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

De hecho, esto les ha obligado a retrasar las primarias en la ciudad de Madrid mientras que en el resto de grandes ciudades --más de 20.000 habitantes-- ya están proclamados los candidatos. La idea es que los socialistas anuncien al elegido a la vuelta de las vacaciones de Navidad, hacia la semana del 14 de enero, han señalado fuentes socialistas.

No obstante, el nombre del candidato socialista a la Alcaldía de la capital se conocerá sobre el 14 de enero y será, según ha reiterado el el secretario general del PSOE-M, José Mauel Franco, en numerosas ocasiones una persona que esté "a la altura de las circunstancias".