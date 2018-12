El Congreso aprueba la senda de déficit con el apoyo de los independentistas

El Gobierno ha conseguido sacar adelante al segundo intento la senda presupuestaria para el periodo 2019-2021 con los votos a favor de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Compromis, frente a los votos en contra de PP, Cs, Eh-Bildu, Foro Asturias y Coalición Canaria. No obstante, la mayoría del PP en el Senado volverá a rechazarla el próximo jueves.



En concreto, el Pleno del Congreso de los Diputadosha aprobado el acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021 propuesto por el Gobierno, con los votos a favor de 176 diputados frente a los 168 votos en contra.



La senda, rechazada por la Cámara Alta en julio, eleva al 1,8% el déficit del próximo año, por lo que ofrece un margen presupuestario de 6.000 millones de euros, tras conseguido el Gobierno recuperar el bloque de los socios de la moción de censura.







? El Pleno aprueba el Acuerdo del Gobierno para fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2019-2021 y el límite de gasto no financiero para 2019 ??



El "último gesto" de los independentistas

La aprobación de los objetivos es la antesala de la aprobación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que el Gobierno prevé aprobar en Consejo de Ministros y remitir al Congreso el próximo mes de enero.La senda del Gobiernocinco décimas más que el objetivo actual de Mariano Rajoy, con un margen de casi 6.000 millones que flexibiliza una décima la meta para el Estado (0,4%), en dos para la Seguridad Social (1,1%) y en otras dos a las comunidades autónomas (0,3%). Para 2019, establece un déficit del 1,1% y cuatro décimas en 2021 -todo para la Seguridad Social-, frente a los objetivos actuales del Gobierno del PP de tres décimas y superávit, respectivamente.A pesar de la aprobación de la senda en el Congreso, el Gobierno precisa del respaldo del Senado, en donde la mayoría absoluta del PP volverá a rechazar los objetivos en el Pleno del próximo jueves 27 de diciembre.Laactual otorga la capacidad de veto a la senda a la Cámara Alta, motivo por el cual el Gobierno pactó modificar esta ley y el PSOE y varios grupos más registraron una ley para cambiarla Ley de Estabilidad.Sin embargo, la mayoría en lahace que estas formaciones, contrarias a la modificación, tengan en su mano seguir prorrogando los plazos para presentar enmiendas. Tras superar dos debates en el Pleno, esta iniciativa se encuentra a la espera de recibir sus enmiendas al articulado.Durante su intervención en el debate de la senda de estabilidad, que va acompañado del límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto' de 2019, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que la senda esque la vigente, acorde con las previsiones de los organismos y se trata de "un requisito previo para ofrecer mayor seguridad jurídica en la tramitación de los Presupuestos".Montero ha asegurado que la senda es unade favorecer el crecimiento y la mejora de los servicios públicos, por lo que ha pedido que se produzca un "baile sin máscaras" y que se apoyen los 2.500 millones de euros más para las comunidades autónomas, en un contexto en el que "hoy más que nunca es necesario reforzar el discurso del Estado de las autonomías".Por su parte, Unidos Podemos ha indicado al Gobierno que tiene que "mimar" a las fuerzas que apoyaron la moción de censura para echar al Ejecutivo de Mariano Rajoy, mientras que desde las fuerzas nacionalistas, ERC ha querido mostrar un mensaje depara no romper los "poquísimos puentes que quedan y el muy fino hilo de diálogo" con el Gobierno, en lo que "quizás" es el "último gesto" por parte de su formación. "Por ERC no quedará. Aquí tienen nuestro gesto, ahora la pelota está en su tejado", le ha indicado Joan Margall de ERC a Montero.En esta línea, el diputado del PdeCAT, Ferran Bel, ha advertido de que el respaldo a la senda, ya que el apoyo a las nuevas cuentas públicas precisa de una propuesta de solución política a Cataluña por parte del Gobierno que "no pasa simplemente por un nuevo Estatut".Desde el PNV, Compromis y Nueva Canarias han respaldado la nueva senda, mientras que el resto de formaciones la han cuestionado.El diputado del PP, Víctor Valentín Piriz, ha calificado de "tramposo" el acuerdo de la senda, ya que a su juicio se dirige a una "costosa campaña electoral del PSOE", al tiempo que el diputado de Cs Toni Roldán ha indicado que los PGE, y en su lugar ha pedido reformas y no gastar más.Visiblemente molesta, Ana Oramas de Coalición Canarias ha criticado al Gobierno que vaya a detraer partidas por 200 millones previstas para Canarias para destinarlas a inversiones en carreteras en Cataluña. "Por sacarse una foto Sánchez con Torra son capaces de tomar una decisión y un precio muy caro que van a pagar los canarios", ha espetado a un Gobierno que a su juicioEl diputado de Foro Asturias ha criticado tambiénpara Cataluña, y desde EH-Bildu Maite Beitialarrangoitia la falta de diálogo del Gobierno.