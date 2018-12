Los CDR planean colapsar el tránsito de Barcelona el 21D

La ANC y los Comités de Defensa de la República (CDR) planean diferentes acciones de protesta con el fin de colapsar el tránsito en la ciudad de Barcelona el próximo 21 de diciembre, ante la reunión prevista del Consejo de Ministros.



Los dos actores del independentismo civil ahora mismo con un discurso más vehemente -Òmnium Cultural mantiene un perfil menos favorable a acciones que puedan descontrolarse en la calle- han dado pistas sobre sus planes para hacer saber al Gobierno de Pedro Sánchez que no es "bienvenido" en Barcelona mientras no haya vías de solución al conflicto político y a la situación de los presos.



A través de Twitter, la ANC ha señalado que de cara al 21D hay que estar "unidos y organizados" y ha propuesto una marcha lenta de vehículos por la ciudad.



"De buena mañana saldremos de todas partes con coche y tranquilamente iremos hacia Barcelona a hacer una concentración masiva de vehículos. Diremos bien claro que no son bienvenidos", ha indicado la entidad soberanista en un tuit, como medida de protesta por la reunión del Consejo de Ministros en la Llotja de Mar.







????El #21D, units i organitzats:



?De bon matí sortirem d'arreu amb cotxe ?? i tranquil·lament anirem cap a BCN a fer una concentració massiva de vehicles ??Direm ben clar que no són benvinguts



??A les 9 serem amb #RogerEspañol a la Ciutat de la Justícia



Protestar és un dret! pic.twitter.com/YB5HwFX9TI — Assemblea Nacional ?? (@assemblea) 13 de diciembre de 2018

La ANC también llama a arropar a primera hora de la mañana en la Ciudad de la Justicia a, el joven quepolicial, según subraya su denuncia.Por su parte, los CDR han difundido a través de las redes sociales un cartel sobre las protestas que preparan para el 21D, en el que prometen ser "" ese día y en el que aparece una, junto al mensaje: "Las barricadas pueden cortar una calle, pero abren el camino".Asimismo, los CDR llaman a movilizarse "a primera hora de la mañana" del 21D junto a laprevisto para laPor su parte, Òmnium Cultural ha anunciado que organizará un "", como forma de protesta "", para contraprogramar la reunión del Consejo de Ministros.Prueba del tono más contenido que ha adoptado Òmnium en sus llamamientos es laque el presidente de la entidad,(Barcelona), ha dirigido a los socios de la organización, en la que pide, tanto el coraje como la inteligencia"."No caigamos en la trampa y sepamos responder con la ambición insobornable de los que nos sentimos liberados de todo miedo. Sabemos que estamos ante un Estado que, con violencia policial y persecución penal, rechaza la vía democrática al derecho a la autodeterminación", añade.Mientras tanto, la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern,, no ha cerrado la puerta a la celebración de una reunión entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, si puede tener contenido político y no es meramente "protocolaria".Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública,, ha advertido de que "no hay alternativa" al diálogo para solucionar el conflicto político en Cataluña y ha subrayado quede la Constituciónde fondo".Después de que ayer el ministro de Asuntos Exteriores,, asegurara que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado "" con los independentistas y ha tenido "poco éxito", Batet ha puntualizado: "Creo que la bajada de tensión se ha producido en la sociedad catalana".Elen el Palau de la Generalitat, víspera de la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona, según han explicado a Efe fuentes de la Generalitat.Por otra parte,(Tarragona),, de ERC, ha anunciado que inicia unaen solidaridad con los cuatro presos de JxCat -Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn- que también llevan a cabo esta acción de protesta.El portavoz deen el Congreso,, ha valorado como "muy loable" la huelga de hambre iniciada por los presos de JxCat, pero ha indicado que Esquerra "no lo ha hecho porque ha considerado que no era necesario".Según Tardà, es "que permita a los catalanes poder "decidir si quieren esta autonomía, una mejor o la independencia".