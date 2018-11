Los candidatos andaluces afean los casos de corrupción del PSOE-A a Susana Díaz

Los candidatos a presidir la Junta por el PP-A, Adelante Andalucía y Ciudadanos, Juanma Moreno, Teresa Rodríguez y Juan Marín, respectivamente, han afeado a la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, los casos de corrupción en los que han resultado implicados dirigentes de su partido, mientras que ella les ha replicado que "no tienen interés de combatir la corrupción" cuando "atacan a quien saben que no tiene nada que ocultar".

"Sacan casos que ocurrieron en etapas anteriores a que yo llegara a la Presidencia de la Junta o de instituciones en las que no tengo responsabilidad, y eso es el ejemplo de que si no me podéis sacar nada de mi etapa como presidenta es porque no hay nada", ha apostillado Susana Díaz replicando a sus tres adversarios el segundo debate 'a cuatro' que se ha celebrado en el marco de las elecciones andaluzas de este domingo, concretamente en el tercer bloque que ha versado sobre 'Transparencia, confianza en la vida pública y pactos postelectorales'.

La mayor parte de las intervenciones las han dedicado Moreno, Rodríguez y Marín en recordarle a la presidenta de la Junta casos de corrupción del PSOE, cuando también le ha acusado de no poner medios para que no vuelvan a ocurrir por no haber aprobado medidas en este sentido en la pasada legislatura. El caso ERE, el uso de tarjetas de la Faffe en prostíbulos, el de la Fundación Guadalquivir o los cursos formación han sido los casos más recurrentes que han planteado los candidatos.