Evacúan a 39 personas en Tenerife por culpa del oleaje.

El municipio tinerfeño de Garachico ha amanecido la mañana de este domingo completamente patas arriba después de que las olas inundaran algunas de sus calles. Las calles se han llenado de piedras y barro, entre otros elementos, después de ser arrastrados anoche por el agua, y cerca de 40 personas tuvieron que ser evacuadas de edificios después de que el agua entrara en ellos y por la rotura de un balcón en una tercera planta.

El aviso naranja decretado por la Aemet (Agencia Estata de Meteorología) por fenómenos costeros en algunos puntos de Canarias se hicieron notar en este municipio de forma notoria.

Los vecinos no salían la noche de este sábado de su asombro con la fuerza con la que las olas entraban en tierra. Algunos de ellos no dudaron en sacar sus cámaras y teléfonos móviles para retratar el momento, que algunos incluso llegaron a comparar con el oleaje del 13 de febrero de 1987, que se cobró la vida de dos personas. Ayer por suerte no hubo que lamentar daños personales, pero los desperfectos son numerosos.