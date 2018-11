Guardiola visita a los presos independentistas en la cárcel de Lledoners

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha pronunciado este jueves una charla en la cárcel de Lledoners (Barcelona) y ha podido saludar a los dirigentes políticos encarcelados por el proceso independentista.



"Gracias Pep Guardiola por mostrar a los presos de Lledoners que el liderazgo también es compromiso social y solidaridad. Por recordarnos que el trabajo en equipo no tiene límites", expone el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, en un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.





Missatge des de la presó:



Gràcies Pep Guardiola, per mostrar als presos de Lledoners que lideratge també és compromís social i solidaritat. Per recordar-nos que el treball en equip no té límits. Infinitament agraïts, també a @xavitorresll pic.twitter.com/0Ol69VlJia