El PSOE ganaría en Andalucía seguido de un triple empate PP-Cs-Podemos, según el CIS

El PSOE ganaría las elecciones andaluzas con el 37,41 por ciento de estimación de voto, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que da un triple empate en el segundo puesto de Adelante Andalucía (19,34 %), PP (18,66 %) y Ciudadanos (18,55), así como un escaño a VOX.

El CIS ha publicado hoy los datos de la encuesta "Preelectoral elecciones autonómicas 2018. Comunidad autónoma de Andalucía", que otorga al PSOE entre 45 y 47 escaños (actualmente tiene 47), mientras que el PP bajaría notablemente de 33 a entre 20 y 22, los mismos que Ciudadanos, que consiguió nueve en los anteriores comicios, Adelante Andalucía lograría 20 y VOX entraría en el Parlamento andaluz con un escaño por Almería.

La confluencia Adelante Andalucía obtendría los mismos escaños que los que sumaron Podemos e IU en las elecciones de 2015, cuando concurrieron por separado y consiguieron 15 y 5, respectivamente, y la novedad es la entrada de VOX en la Cámara andaluza.

En voto directo, sin la estimación que hace el CIS, el PSOE también sería la primera fuerza política, con un 22,2 %, y el PP y Ciudadanos se sitúan con un 9,8 %, mientras que Adelante Andalucía alcanza un 9,2 %.

Por su parte, VOX se sitúa, como quinta fuerza política en voto directo, aunque a mucha distancia de la cuarta (1,6 %), y en sexto lugar está el PACMA (1 %).

Según la estimación de voto, el PSOE ganaría en todas las provincias, aunque perdería un escaño en Huelva -pasaría de 6 a 5- y está en juego uno en Jaén.

Casi un 30 % de los encuestados no saben o no contestan a quién votarán el próximo 2 de diciembre, mientras que un 11,4 % afirma que no votará y un 4,1 % que lo hará en blanco.

En cuanto a la valoración de los candidatos, todos están por debajo del 5, ya que la socialista Susana Díaz alcanza un 4,1 sobre 10, seguida del Juan Marín (Ciudadanos), un 3,5, Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), con 3,4 y el popular Juanma Moreno, con 3,1.

Susana Díaz es la líder más conocida, ya que solo un 1,3 % de los encuestados no la conoce, mientras que el más desconocido es Juan Marín (el 43,3 % dice no conocerlo), seguido por Juanma Moreno (35 %) y Teresa Rodríguez (32,8 %).

La encuesta fue realizada entre el 15 y el 31 de octubre, periodo en el que se hicieron 4.895 entrevistas, con un margen de error del 1,4 %.