El Senado aprueba una comisión de investigación para la tesis de Sánchez

El PP y Ciudadanos han aprobado este miércoles la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre críticas del resto de grupos que ven en ella un uso partidista y una labor que no corresponde a la Cámara Alta.

Aparte de Ciudadanos, solo la senadora de Foro ha apoyado esta iniciativa del PP para descubrir "la verdad" sobre la tesis doctoral del presidente y ver si Sánchez sale de ella "convertido en el doctor Jekyll o míster Hyde", según la senadora del PP Esther del Brío.

El senador de Ciudadanos Francisco Javier Alegre ha justificado la iniciativa porque considera que "hay dudas razonables" sobre si el "doctor Sánchez" plagió su tesis y si hubo una "tercera persona" que la escribiera.

Pero la senadora del PSOE Carmen Iglesias cree que la creación de esta comisión responde a "la frustración del PP por haber perdido el poder" y no a que exista un interés público por la tesis de Sánchez.

Además, ha acusado a los populares de usar el Senado en función de sus intereses partidistas, como un "chiringuito particular", según la senadora de Unidos Podemos Maribel Mora, un reproche en el que han coincidido ERC, PDeCAT, PNV y CC.

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha considerado que "de alguna manera" el propio Sánchez ha "obligado" a crear esta comisión por "mentir" al haberse comprometido a comparecer y no hacerlo, algo que a su juicio demuestra que "algo tiene que ocultar" sobre su trabajo doctoral.

En declaraciones a los periodistas tras el debate, Cosidó ha recordado que no acudir a una comisión de investigación tiene "repercusiones penales" por lo que el PP "no contempla" el escenario de que Sánchez se niegue a comparecer.

De la propuesta del PP se han desmarcado dos de los socios de este grupo, el senador de UPN Francisco Javier Yanguas y las senadoras del PAR Rosa Santos y Belén Ibarz, las cuales piensan que no es competencia del Senado indagar en tesis doctorales, al igual que el resto de partidos que han votado en contra.

El PP ha contado con el respaldo de Ciudadanos, ya que "cuando hay dudas razonables, hay que aclararlas", según Alegre, quien ha asegurado que el presidente "mintió" en el Congreso cuando dijo que la tesis estaba publicada y ha asegurado que sus "amenazas" no van a frenar a su partido para lograr que explique "la verdad".

También la ha respaldado la senadora de Foro Rosa Domínguez de Posada que se ha preguntado si Sánchez tiene algo que ocultar al no querer comparecer y ha advertido de que sus "triquiñuelas" para evitarlo le hacen parecer un "totalitario cualquiera de baja estofa".

ERC ha optado por la abstención porque, según Miquel Àngel Estradé, aunque este grupo quiere la máxima transparencia política, en este caso advierte una finalidad "partidista, oportunista y sectaria" del PP, y teme que la usará como ya está haciendo con la Comisión de Financiación de los Partidos.

Contra la creación de esta comisión, la socialista Carmen Iglesias ha apuntado que "no tiene ni pies ni cabeza" y lo único que pretende el PP es "traer al presidente para humillarle".

Iglesias se ha preguntado qué tipo de fraude puede haber en la tesis si no lo hay de tipo penal, según dictaminó la Fiscalía, ni de tipo académico, como ya concluyó la Universidad, y ha aprovechado para recordar que el Tribunal Supremo ha apreciado "indicios" de trato de favor en el máster del líder del PP, Pablo Casado.

Maribel Mora, de Unidos Podemos, ha reprochado al PP que "una y otra vez" haga un uso "partidista" del Senado y también ha incidido en los "escándalos" de los títulos de Casado y la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes para preguntarse si "todos los líderes políticos" deberían ser investigados.

El senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries ha acusado al PP de usar el Senado como su "cortijo particular" y como una Cámara "de revancha" para intentar conseguir con su mayoría absoluta lo que no logran en el Congreso. "No nos convirtamos en jueces de lo que no podemos juzgar", ha concluido.

Para Jokin Bildarratz, del PNV, es necesario que el PP "salga del lodazal" en el que quiere convertir política y ha manifestado su rechazo a la comisión porque el Senado "no es competente" para juzgar la tesis de Sánchez y las comisiones de investigación solo sirven para "meter el dedo en el ojo" del adversario político.

También se ha opuesto el senador de CC Pablo Rodríguez Cejas, para quien la función del Senado no es investigar si Pedro Sánchez redactó su tesis, copió o no, porque "para eso ya está universidad y los tribunales".