Torra acusa a Sánchez de ser "cómplice de la represión"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, han acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "cómplice de la represión", y han denunciado el "anhelo de venganza y no de justicia" de la Fiscalía en el caso "procés".

En una declaración institucional conjunta en la Sala Auditorio del Parlament, ambos dirigentes ha reaccionado así a las penas de prisión solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para los líderes del proceso independentista catalán.

La Fiscalía ha acusado hoy a los líderes del "procés" de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de las entidades independentistas Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) y para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

En cambio, la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, pide 12 años de cárcel para Junqueras, 11 años y medio para cinco exconsellers, 10 años para Forcadell y 8 años para los 'Jordis', todos acusados de un delito de sedición, en un gesto en el que se desmarca de la Fiscalía.

Tras conocerse esos escritos, Torra ha convocado al mediodía una reunión de urgencia del gobierno catalán en el Palau de la Generalitat y, dos horas después, se ha desplazado al Parlamento para comparecer junto al presidente de la Cámara catalana.

Torra ha mostrado su "inmensa indignación" ante las "interminables penas" solicitadas y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "cómplice de la represión" y de haber perdido una "oportunidad de oro".

Para Torra, que la Abogacía del Estado acuse de sedición y no de rebelión "no es un gesto, sino un menosprecio absoluto a demócratas encarcelados".

"Hoy el Gobierno ha perdido una oportunidad de oro para sacar de los tribunales el conflicto de Cataluña y devolverlo a la política, que es donde debería estar", ha apuntado Torra, que ha considerado que la Fiscalía pretende "criminalizar" a toda la gente que participó en el referéndum del 1 de octubre.

Torra ha cargado directamente contra Pedro Sánchez y le ha advertido de que los escritos desvelados hoy profundizan en una "injusticia democrática" que afecta más a "la democracia española" que a los propios independentistas.

"¿Cuánta represión puede aguantar la democracia española? ¿Cuántos demócratas pueden aceptar que se retenga a Cataluña por la fuerza? ¿Alguien cree que pidiendo 200 años de prisión para los líderes independentistas desaparecerán los dos millones de personas que quieren la república catalana? ¿Alguien cree que con más represión se acabarán las ansias de libertad?", ha exclamado.

Para combatir esta realidad, el 'president' ha llamado al soberanismo a recuperar "el espíritu del 3 de octubre" para convertir la "indignación en energía positiva" y así "encarar con fuerza, determinación y unidad estos momentos graves". "Nos necesitamos a todos", ha subrayado.

"No pararemos hasta que los presos sean libres, los exiliados regresen a casa y se acabe la represión contra todos aquellos que ayudaron a dar la voz al pueblo", ha resuelto.

Por su parte, Roger Torrent (ERC) ha considerado que la Fiscalía ha actuado con "anhelo de venganza y no de justicia" con una acusación con penas que "suman más de 200 años" y que ha tachado de "inaceptables", porque "no han cometido ningún delito", por lo que ha coincidido en que el soberanismo "no claudicará".

A su juicio, la Fiscalía "acusa a la inmensa mayoría de catalanes", ya que "en este proceso no se persiguen personas, sino ideas". "Pero los que lo hacen no saben que las ideas no se pueden encarcelar, que no renunciaremos a decidir democráticamente nuestro futuro y no claudicaremos ante la represión", ha añadido.

En lo que ha tachado de "construcción perversa" de los hechos acaecidos el pasado otoño en Cataluña, Torrent ha opinado que la prisión preventiva en que se hallan los dirigentes encausados "es una condena avanzada y absolutamente injustificada" que demuestra la voluntad de "venganza".

El público que ha acudido al auditorio para mostrar su apoyo a los encausados estaba formado, principalmente, por representantes de JxCat y ERC en el Parlament, el Congreso y el Senado, además de diputados de la CUP y los 'comunes'.

También han estado presentes familiares de algunos de los encausados, como del exconseller Carles Mundó o del activista Jordi Cuixart, así como Diana Riba, esposa del exconseller Raül Romeva.