Junqueras cree que el juicio "no será justo"

El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha criticado este viernes el proceso judicial contra los dirigentes soberanistas y ha concluido: "Nos preparamos para una cárcel larga y para un juicio que no será justo".



En una entrevista por escrito a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha lamentado que la instrucción hasta ahora ha sido política, y ha considerado que "a menudo cuesta discernir entre la posición de la ultraderecha de Vox y la Fiscalía".



"Solo puedo decir que afronto el juicio con la cabeza bien alta, con la convicción de que en el país que yo quiero nunca será un delito votar y que amar la justicia y la libertad es irrenunciable para cualquier demócrata", ha reflexionado.



El líder republicano ha asegurado que, en caso de una sentencia condenatoria, no contempla pedir un indulto al Gobierno central porque ha argumentado que, si lo hiciera, sería lo mismo que admitir su "culpabilidad", y él considera que es inocente.



Ha concluido que, tras una instrucción que ve injusta y un juicio que prevé que tampoco lo sea, el futuro de la defensa de los presos soberanistas pasa por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde considera que sí podrán encontrar justicia.



Elecciones europeas y municipales

Turull acusa a la Fiscalía de un hacer "relato ficticio"

Cap sorpresa. Ells coherents amb el seu relat fictici per assolir un escarment a costa del que sigui i al marge del Codi Penal. Nosaltres seguim amb les conviccions intactes. A més injustícia, més compromís. Ni desànim ni resignació ni renúncia #Seguim #FreeTothom pic.twitter.com/258r5CULhw — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 2 de noviembre de 2018

Cuixart no "renunciará" a sus objetivos

Rull: "Nos han de declarar culpables para no avergonzarse"

La presó preventiva que ens imposat durant tants i tants mesos obliga a condemnar-nos. Com podrien justificar una llarga privació de llibertat d'uns innocents? Ens han de declarar culpables per no avergonyir-se dels seus actes. — Josep Rull i Andreu ?? (@joseprull) 2 de noviembre de 2018



Jordi Sànchez pide unidad: "Superaremos el dolor"

Hi ha més odi i agressivitat en l´escrit de la Fiscalia que en tot el procés. La Fiscalia no podrà mentir permanentment. No caiguem en la seva provocació. Resposta digna i no violenta. L´absolució arribarà #absolució pic.twitter.com/moo3b6InTw — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 2 de noviembre de 2018

Junqueras ha explicado que, si logra ser eurodiputado tras las elecciones europeas --a las que se presentará como candidato de ERC--, confía en poder ejercer el cargo pese a que prevépara hacerlo.Ha asegurado que su partido aún no ha hablado sobre quien conformará el resto de la lista, por lo que no sabe si le acompañará en ella la secretaria general Marta Rovira (vive en Suiza), pero ha afirmado que ellapara el partido.Junqueras ha insistido en que los partidos independentistas deben presentarse en listas separadas en las elecciones municipales y europeas, ya que considera que así se maximizan las posibilidades de obtener más apoyos.Ha puesto de ejemplo las: en las primeras ERC y PDeCAT se presentaron en coalición y el apoyo que lograron fue del 39,5%, mientras que dos años más tarde yendo por separado subieron hasta el 43%."No hay debate sobre la eficacia, cuando lo hemos contrastado. Podemos optar por hacernos pequeños o por ser más grandes, y obvio que queremos ser más grandes y ser muchos más, porque queremos ganar", ha zanjado.Se ha mostrado convencido de que el candidato de ERC en Barcelona,, puede ganar las municipales, y ha rechazado especular en un adelanto electoral de los comicios catalanes: "Especular no ayuda. En cualquier caso, convocar elecciones es potestad del presidente" Torra.El exconseller de la Generalitat Jordi Turull ha criticado el "relato ficticio paray al margen del Código Penal" que hace la Fiscalía, tras hacerse público el escrito de acusación que pide para él 16 años de cárcel por presunta rebelión y hasta 25 años de condena para los líderes del proceso soberanista.En un apunte en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, Turull ha expresado: "Ninguna sorpresa. Ellos coherentes con su relato ficticio para un escarmiento a costa de lo que sea y al margen del Código Penal".A más injusticia, más compromiso. Ni desánimo ni resignación ni renuncia", ha añadido.El presidente de Òmnium Cultural,, ha afirmado este viernes que las penas de cárcel que ha pedido la Fiscalía General del Estado para él y otros dirigentes soberanistas no le harán "renunciar" a sus objetivos políticos."¿Alguien piensa que por 17 años de cárcel nos harán renunciar a los objetivos, derechos y libertades nacionales?", ha dicho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.Cuixart cumplió en octubre un año de prisión preventiva, que le fue dictada junto a Jordi Sànchez por su papel en una protesta ante la Consejería de Economía en septiembre de 2017.El exconsejero del Govern Josep Rull ha advertido, tras conocerse la petición de penas de cárcel de la Fiscalía por un presunto delito de rebelión por el proceso soberanista, que "la prisión preventiva que nos han impuesto durante tantos y tantos meses obliga a condenarnos"."¿Cómo podrían justificar? Nos han de declarar culpables para no avergonzarse de sus actos", ha expresado en un apunte de Twitter recogido por Europa Press.La Fiscalía solicita 25 años de prisión y otros 25 de inhabilitación absoluta para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por un presunto delito de rebelión agravado por malversación de caudales públicos y para los exconsellers las peticiones oscilan entre los 7 y los 16 años de cárcel.El líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, ha afirmado este viernes al saberse las penas de cárcel que ha pedido la Fiscalía para él y los otros dirigentes soberanistas encausados:y ha pedido unidad."No hacerlo sería dar la razón a los políticos y jueces españoles que ahora hace un año decidieron que la represión era la única respuesta que Catalunya merecía", ha dicho en un tuit recogido por Europa Press.La Fiscalía pide para él 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta por un presunto delito de rebelión.