Ábalos pide "humildad" a la familia Franco "por aprecio a la patria"

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pedido a los descendientes de Francisco Franco "humildad", después de "tantos años de arrogancia, imposición y eliminación del discrepante", "por ellos mismos y, ya que les gusta tanto la patria, por aprecio a la patria".

El también secretario de Organización del PSOE se ha pronunciado en estos términos en un acto en el cementerio de Paterna (Valencia), junto al paredón de fusilamiento donde se calcula que el régimen franquista fusiló a más de 2.000 personas. También han participado la secretaria general provincial, Mercedes Caballero, y el alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo.

En su intervención, Ábalos ha recordado a las víctimas del franquismo y ha destacado que desde el PSOE siempre han reivindicado "la memoria y el testimonio de tantas personas que sufrieron la privación de libertad". En este sentido, ha lamentado que en España continúe el debate sobre la exhumación de los restos de un dictador, algo que en otro país sería "impensable". "¿Se lo han planteado alguna vez en Alemania? ¿Y en Italia?", se ha preguntado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de "la verdad, la reparación y la justicia". "Parecía que la verdad se abría paso y nos quedaba la reparación y la justicia, pero hoy, después de tantos años, hay que luchar por la verdad, la primera premisa que creíamos despejada, porque en estos años de tanta postverdad y mentiras hay quien quiere reescribir la historia y con total impudicia", ha afirmado.

Así, ha lamentado, en referencia a la Fundación Francisco Franco, que puedan reivindicar "no se qué derecho democrático" aquellos que "pisotearon la democracia y que acribillaron a todo luchador de la democracia". "¿Cómo puede permitirse la familia Franco sentirse orgullosa de esa herencia?. Yo pediría un poco más de humildad después de tantos años de arrogancia, imposición y eliminación del discrepante. Les pediría humildad por ellos mismos y ya que les gusta tanto la patria, por aprecio a la patria", ha reclamado.

Para el ministro de Fomento, hay que intentar pensar siempre "en la conciliación y el futuro y no recurrir al odio", circunstancia que, a su juicio, "otros han aprovechado para mantener su propio odio e intentar reescribir la historia".

"Algunos dicen 'es que era un general', pero un general solo no era porque los hay buenos, delincuentes y asesinos como este", ha subrayado para reprobar, asimismo, que se intente "homologar" a Franco como si fuese "un Jefe de Estado u otro presidente normal". "No, no integremos como normal lo reprochable, lo execrable y condenable", ha remarcado.

Ábalos ha querido zanjar su discurso recordando a las familias de las víctimas del franquismo porque "son las que quedan y tienen que sufrir y seguir con la vida, acompañados no solo por el dolor, sino por la humillación por no poder expresar su propio dolor".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de reivindicar "la verdad y nuestra propia historia". De lo contrario, ha advertido que se está condenado "a repetirla y tener que estar soportando a personas que relativicen lo que fue la dictadura". "Eso es intolerable porque es una página de nuestra historia de la que no nos podemos sentir orgulloso, salvo aquellos que hicieron todo lo posible por acabar con esa ignominia", ha zanjado.

Por otro lado, y preguntado, al termino del acto, por si le consta que desde el Gobierno se haya nombrado a algún mediador con la familia Franco, ha asegurado que no lo sabe y que no tiene "ni idea".