Cospedal y su marido propusieron a Villarejo "trabajos puntuales" en su reunión en Génova

Nuevas grabaciones divulgadas hoy sobre el encuentro en la sede del Partido Popular entre José Manuel Villarejo, María Dolores de Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, revelan que el excomisario se mostró dispuesto a hacer "trabajos puntuales" a cambio del "pago de los gastos".

Tras divulgarse ayer que los tres se reunieron el 21 de julio de 2009 en el despacho de la ex secretaria general del PP, el portal Moncloa.com publica hoy grabaciones de ese encuentro, a las que también han tenido acceso otros medios, como El Mundo y El Confidencial.

La reunión versó, según los citados audios, sobre las investigaciones del caso Gürtel, por el que meses antes se habían llevado a cabo ya las primeras detenciones y se investigaba al que fue tesorero del PP Luis Bárcenas.

Villarejo, actualmente en prisión por el caso Tándem, revela que avisó al exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero, El Albondiguilla, del comienzo de las investigaciones, y propone una estrategia ante la imputación -que considera segura- de Bárcenas: "Hay que procurar entre todos intoxicarlos con que el Bárcenas ya está totalmente contaminado y por tanto él ya está amortizado...".

Y entonces se refiere a que Bárcenas "ha alardeado de que se ha llevado papeles, que los tiene guardados", a lo que Cospedal afirma: "Se ha llevado menos de lo que ha dicho", según Moncloa.com, que asegura también que la conversación versa sobre otros implicados en el caso y del "pendrive" con información de la trama que incautó la Policía.

El excomisario, a preguntas de la exdirigente popular, dice que en el lápiz USB "hay mucha chicha" y que han hecho todo lo posible por "romperlo".

Al final, el marido de Cospedal pregunta a Villarejo: "¿Tú estarías en disposición, por ejemplo, de hacer algún trabajo puntual de temas". "No tengo ningún problema. Por lo menos los gastos alguna vez me pagaréis, alguna vez los gastos", concluye el excomisario, según se escucha en uno de los audios difundidos.

La ex secretaria general de los populares dijo ayer sentirse "absolutamente" respaldada por su partido y no estar "nada preocupada" por la publicación de sus conversaciones. "¿Por qué voy a estar preocupada? Yo en este tema siempre he dicho la verdad", afirmó Cospedal a su llegada al Congreso.