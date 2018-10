Rosa M.Mateo: "Señores del PP, dejen de lanzar toda su artillería contra RTVE"

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha afirmado este martes que su "máxima preocupación" es hacer una televisión publica de calidad y ha exigido al PP que deje de "lanzar su artillería" contra la radiotelevisión pública.

"Señores y señoras del PP dejen de lanzar toda su artillería contra la televisión publica, es también su televisión, es la televisión de todos y para todos, y quiero pedir a los españoles que vuelvan a confiar en la televisión publica", ha exhortado Mateo en la Comisión Mixta de Control parlamentario de la corporación.

Mateo ha comparecido a petición del grupo parlamentario popular, que le había pedido dar cuenta de las medidas que piensa adoptar "con el fin de rectificar el rumbo de los servicios informativos de TVE" ante la pérdida de liderazgo de los informativos de la cadena pública en septiembre.

La administradora única provisional ha asegurado que no va a adoptar "ninguna" medida porque audiencia y calidad "no siempre van de la mano" y ha admitido que le preocupa más la calidad que la audiencia.

Tras anunciar que el pasado mes de octubre la audiencia de los informativos ha subido un 1,1 %, Mateo ha aseverado que "el rumbo marcado" en los noticieros de la cadena pública por los profesionales elegidos es "el de la profesionalidad y la pluralidad".

"Parece que los espectadores reconocen poco a poco nuestro esfuerzo por hacer unos informativos más plurales y que los que habían huido de nuestra televisión porque no les gustaba parece que están volviendo", ha comentado.

En este sentido, ha recordado que ha heredado unos informativos que, "con José Antonio Álvarez Gundín al frente", han perdido dos puntos desde enero hasta julio, pasando de un 15,6 a un 13,6 %, ha recalcado que los resultados en televisión se miden "a más largo plazo" y ha subrayado que las bajadas de audiencias iniciales son "habituales" cuando hay cambios en la dirección y en los programas.

"El éxito, no sólo en televisión sino también en la vida, no siempre es sinónimo de liderazgo, eso se deja para los 'best seller'", ha opinado Mateo, que ha insistido en que las audiencias, siendo importantes, no le preocupan demasiado: "Mi máxima preocupación es hacer una televisión pública de calidad".

En una comparecencia muy tensa, el diputado del PP Ramón Moreno ha pedido a Mateo que dimita o sea cesada después del "estrepitoso descalabro" de su gestión y la ha acusado de "desprecio al control democrático".

Moreno ha aseverado que su partido tiene dudas sobre la idoneidad de la administradora única, a la que ha calificado de soberbia e incapaz de gestionar "de forma honorable" RTVE.

Mateo ha contestado que el "teatrillo parlamentario" es "muy desagradable": "Por mucho que me ataquen, acosen o difamen no van a manchar mi legitimidad".