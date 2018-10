Sánchez acusa a PP y Cs de "alimentar a la ultraderecha"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el PP y contra Ciudadanos (Cs) por "alimentar a la ultraderecha" con "el abandono de la moderación", el empleo del "insulto", la "falta de ideas" o el "abrazo a la radicalidad".

En Sevilla, en el discurso de proclamación de Susana Díaz como candidata del PSOE a presidir nuevamente la Junta de Andalucía, Sánchez ha cargado contra el PP y contra Cs por "alimentar" a la ultraderecha y ser responsables, aunque no se ha referido expresamente a este partido, del auge de Vox.

"Cuando surge la ultraderecha, la derecha española no dice nada", ha lamentado Sánchez, y ha criticado al presidente del PP, Pablo Casado, por decir que comparte "los valores esenciales" con la formación que lidera Santiago Abascal.

Tras ello, el jefe del Ejecutivo ha instado al diputado 'popular' a explicar a los españoles "qué valores comparte con la ultraderecha" porque, ha garantizado, el PSOE no se reconoce en "ninguno".

Sánchez ha apuntado que los proyectos políticos a lo largo de la historia "evolucionan o involucionan" y ha señalado que, en su opinión, la derecha española está haciendo lo segundo. Según él, Casado demostró "ignorancia y falta de empatía" al argumentar que la eutanasia es "un debate artificial" que no supone "un problema" para el país.



Defensa de los Presupuestos



Sánchez ha defendido la política económica del Ejecutivo y ha asegurado que son "viables económicamente" y "urgentes" todas las medidas incluidas en los presupuestos para revertir las políticas del Ejecutivo anterior y ha instado a todos los grupos parlamentarios, incluidos el PP y Cs, a que los apoyen.

El jefe del Ejecutivo ha instado al PP y Cs a que dejen de vetar y hagan oposición al Gobierno, pero "no a costa del bienestar de los ciudadanos", y se ha mostrado convencido de que los votantes de estos dos partidos también quieren que se suba el salario mínimo interprofesional, se reviertan los recortes y la universalidad del sistema sanitario público.

Para Sánchez, la derecha "pierde los papeles", no supo gobernar ni ahora hacer oposición. "Al paso que van, van a tener tiempo suficiente para aprender a hacer oposición", ha ironizado.

Por último, aunque no ha hecho ninguna alusión explícita a Cataluña en su intervención, ha subrayado la defensa que hizo el PSOE de la Constitución y del Estado en la oposición -algo que cree que "otros" no pueden decir- y ha asegurado que hacen lo propio gobernando. "Defender el Estado es defender todos y cada uno de los artículos de la Constitución sin olvidar los que no me gustan", ha concluido.