Podemos amenaza ahora con votar "no" a los Presupuestos

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado este lunes que las negociaciones de los Presupuestos no van bien en este momento, porque algunas de las medidas que ha planteado el Gobierno en materia de vivienda, empleo o dependencia, entre otras, "no están a la altura" y, por ello, ha señalado que ahora están en el "no", aunque tienen la esperanza de reconducir la situación.

"Nosotros tenemos voluntad constructiva, nos estamos matando a trabajar para que esos Presupuestos sean verdaderamente sociales, pero la verdad es que en estos momentos faltan avances en temas muy importantes y en estos momentos estamos en el no", ha afirmado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del partido tras la reunión de la Ejecutiva.

Así lo ha asegurado, tras recordar que esta es una "semana decisiva" para las negociaciones, ya que Podemos quiere tener cerrado un acuerdo antes de que el Gobierno remita el 15 de octubre a la Comisión Europa su plan presupuestario, para que este refleje sus prioridades.

Podemos ha mostrado su malestar con el desarrollo de las negociaciones presupuestarias tras haber recibido por parte del Gobierno un documento respondiendo a la oferta que el partido morado le remitió hace dos semanas con sus propuestas para elaborar unas cuentas públicas de su agrado.

"Las primeras respuestas del Gobierno al documento que le enviamos para negociar los Presupuestos no están a la altura de lo que espera la ciudadanía de este país en puntos importantes. Esperamos reconducir la situación a lo largo de esta semana porque es muy importante que se lleven a cabo políticas públicas que son de sentido común", ha enfatizado Echenique en la rueda de prensa.



Hasta ahora era optimista



De este modo, la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un giro a las negociaciones, y ha hecho cambiar las expectativas de Podemos, que ahora se sitúa en el 'no', después de que el propio secretario general, Pablo Iglesias, se mostrara el viernes pasado "optimista" ante la posibilidad de cerrar un acuerdo presupuestario con el Gobierno esta semana.

"Cuando lo hemos visto por escrito contiene una serie de pasos atrás en los que no se refleja lo que habían transmitido verbalmente. Parecía que había avances, pero cuando hemos recibido sus compromisos políticos vemos un montón de pasos atrás y no vemos reflejadas esas palabras", ha enfatizado Echenique. En resumen, consideran que son medidas "decepcionantes" y de "maquillaje".

En concreto, el dirigente morado ha señalado que consideran que no hay "avances decididos" en medidas para bajar los alquileres y la factura de la luz, para luchar contra la precariedad laboral, como la subida del salario mínimo a 1.000 euros en 2019, o en la aplicación de la ley de dependencia.

"Pensamos que tiene que haber avances decididos en la parte de bajar los alquileres. El Gobierno se tiene que comprometer con una bajada de los precios de los alquileres en zonas tensionadas y de momento no lo está haciendo", ha recriminado.

En el documento que el Gobierno ha remitido a Podemos tampoco hay, según Echenique, "medidas serias para que los grandes tenedores de vivienda, los que tienen más de diez, las pongan en el mercado a precios asequibles". "No puede ser que los especuladores inmobiliarios estén tensionando el mercado cuando hay un problema de vivienda importante", ha denunciado.

Tampoco ven avances suficientes en medidas para luchar contra la precariedad laboral. Por ejemplo, recriminan al Gobierno que no se comprometa con la subida del salario mínimo a 1.000 euros en 2019, o que quiera mantener el subsidio a parados de larga duración sólo para mayores de 55 años, cuando habría que bajarlo al menos hasta los 52, según Podemos y, además, volver a otorgarlo en función de los ingresos individuales del desempleado afectado, y no del núcleo familiar.

"También pensamos que tiene que haber más avances decisivos en la ley de dependencia. Los avances que nos plantea el Gobierno en este punto son inaceptables", ha criticado el secretario de Organización y 'número tres' de Podemos.



Iglesias hablará con Sánchez

Según Echenique, "estos tres puntos son especialmente importantes", aunque hay otras medidas que también consideran decepcionantes e insuficientes, como las que ya ha impulsado el Gobierno para bajar el precio de la luz. Eso sí, el dirigente ha reconocido "avances importantes" en materia de fiscalidad.

En todo caso, el secretario de Organización, que se está encargando coordinar las negociaciones, ha asegurado que esperan "reconducir" la situación a lo largo de la semana, y pasar del 'no' al apoyo. "Vamos a trabajar muy duro esta semana para conseguirlo, pero os queríamos transmitir cuál es la situación actual, sin cortapisas", ha explicado.

De hecho, fuentes de la Ejecutiva han explicado que Iglesias tiene previsto hablar directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle el malestar de Podemos y tratar de reconducir las negociaciones.