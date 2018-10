Iglesias arenga a los suyos para apoyar al Gobierno ante el "nuevo aznarismo"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha arengado hoy a su dirección a trabajar para frenar el "nuevo aznarismo" de PP y Cs, y cree que deben combatirles en el terreno social logrando que el PSOE apruebe unos presupuestos que mejoren los problemas reales de la gente, ante lo que se muestra optimista.

Iglesias, en su intervención inicial ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, ha presumido de lo que ha logrado hasta ahora su partido en la negociación presupuestaria, y ha ido a más al afirmar que nunca hasta ahora la formación morada ha tenido "tanta capacidad de influir".

El secretario general de Podemos ha asumido también un papel mediador ante la tensa situación política en Cataluña y le ha pedido "mesura y responsabilidad" a la Generalitat, pero también ha animado al Gobierno de Pedro Sánchez a no abandonar "la senda del diálogo".

Su discurso ha constatado que ve muchas posibilidades de cerrar un acuerdo presupuestario con el PSOE en los próximos días, pero ha marcado lo que ha llamado "líneas moradas" imprescindibles para poder apoyar los presupuestos y le ha reclamado al Gobierno "un poco más de valentía".

Quiere que el Ejecutivo vaya más lejos en materias como la derogación de la ley mordaza, las reforma laboral, la publicación de la lista de amnistiados fiscales, el impuesto a la banca, frenar los abusos de las eléctricas y convertir "de una vez el blindaje de las pensiones con el IPC en ley".

Asuntos a los que ha añadido la exigencia al Ejecutivo de dejar de "encubrir a la corrupción de la Monarquía", y una condición más en relación con la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

"Un Gobierno democrático no puede consentir que ninguna institución religiosa convierta uno de sus templos en un centro de elogio del fascismo, eso no va en la línea de lo que defiende el Papa Francisco, no se puede consentir que los restos del dictador reposen en la catedral de la Almudena", ha advertido.

Según Iglesias, España debe ser un ejemplo en la defensa de los derechos humanos, y eso implica además del "gesto" de exhumar los restos del dictador, dar señales de que esta "dispuesta a encarnar el espíritu antifascista en Europa".

Eso supone, ha dicho, "justicia fiscal, derechos humanos y un proyecto republicano de futuro", nueva alusión a la Monarquía, institución sobre la que ha pedido al Centro de Investigaciones Sociológicas que vuelva a preguntar en sus encuestas.

Iglesias transmitía su confianza en lograr un acuerdo presupuestario que transforme en realidad las esperanzas que despertó la moción de censura que echó a Mariano Rajoy de La Moncloa.

"Ahora toca el momento de la verdad", ha enfatizado ante su Consejo Ciudadano Estatal, que se reunía este viernes para analizar la marcha de la negociación de los presupuestos con el PSOE en el actual contexto político.

Un escenario en el que ve la urgente necesidad de frenar el proyecto de PP y Cs, formaciones a las que ha encuadrado en un "bloque reaccionario" junto a VOX.

A pocos meses del intenso ciclo electoral de 2019, Iglesias ha animado a su dirección y a sus líderes territoriales, que pronto tendrán que prepararse para las elecciones, a ser capaces de "combatir en el terreno social" al PP y Cs porque cree que sólo así evitarán que "Casado y Rivera" tengan posibilidad de volver al Gobierno.

"Tenemos que mandar a la oposición por muchos lustros al bloque de extrema derecha del PP, Cs y VOX", ha subrayado tras animar a combatir también las campañas mediáticas y políticas cuyo objetivo es "derrocar la posibilidad" de que haya una mayoría alternativa a ese bloque reaccionario.

Iglesias ha denunciado también una campaña de "las cloacas" para frenar el cambio y ha reprochado al PSOE el haber protegido al excomisario José Villarejo al oponerse a su comparecencia en el Congreso.

Así, ha prometido su apoyo al Ejecutivo cuando lo haga bien, pero ha avisado de que Podemos será coherente y no titubeará si tiene que pedir responsabilidades.

"España no puede tolerar que en su Gobierno haya personas que trataron de defraudar a Hacienda, que aprovecharon su condición para obtener favores" en títulos universitarios o que tuvieron "relaciones con las cloacas de Estado", ha concluido.

Una crítica que no ha vinculado a su apoyo al Ejecutivo en los presupuestos, y que formula con la vista puesta ya en las próximas elecciones.

Podemos afronta esos comicios con la expectativa de gobernar en más ayuntamientos, en comunidades autónomas y en España.

Gobiernos, eso sí, que Iglesias vaticina que serán de coalición.