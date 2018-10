´Billy el Niño´, invitado al cóctel de una comisaría

El inspector de la Brigada Político Social en el franquismo Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, acudió como invitado a la celebración ayer del Día de la Policía en la comisaría del distrito madrileño de Ciudad Lineal.



Fuentes policiales han señalado a Efe que, tal y como han adelantado La Sexta y eldiario.es, Billy el Niño fue invitado por el comisario de Ciudad Lineal, José Manuel Mariscal de Gante y Mirón, a "la copa" que tradicionalmente se sirve para celebrar en la comisaría la festividad del patrón, los Santos Ángeles Custodios.



Las fuentes consultadas han indicado a Efe que a dicha celebración no acudió ningún otro mando policial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ni tampoco el director general del cuerpo.



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado de que ha pedido al director general de la Policía, Francisco Pardo, una investigación al respecto y que esta misma tarde, "no más tarde de las 6", dará una respuesta al respecto.



La portavoz de IU en el Congreso, Eva García Sempere, plantea a Marlaska que explique porqué "mientras el Gobierno aún no ha procedido a la retirada de las condecoraciones al torturador franquista Antonio González Pacheco, la Policía Nacional le invita a un acto oficial en Madrid".





?? IU exige a Grande-Marlaska que explique si el inspector jubilado y torturador ´Billy el Niño´ fue invitado oficialmente a participar ayer en una recepción de la Policía en una comisaría.



Preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que desconoce el avance de estos trámites seguidos en Interior. Izquierda Unida ha denunciado ya la presencia del policía jubilado en los actos de celebración del Día de la Policía en la comisaría de Ciudad Lineal y ha registrado una batería de preguntas por escrito al Gobierno y la comparecencia de Marlaska para que explique si Billy el Niño fue invitado oficialmente a participar en dicho acto. Según los datos facilitados a IU, este policía junto con otras personas fueron invitadas a partir de las 13:30 horas en las dependencias de la comisaría de Ciudad Lineal. "Para asistir a esta restringida celebración era necesario haber sido invitado previamente por el comisario jefe de este destino policial. A finales de septiembre se enviaron desde esta comisaría decenas de invitaciones para este evento, todas ellas validadas con el sello oficial de la 'Secretaría' del citado centro policial", sostiene IU en un comunicado.