Duran i Lleida carga contra los líderes soberanistas y subraya que la independencia es "inalcanzable"

El expresidente de Unió y exportavoz de CiU en el Congreso Josep Antoni Duran i Lleida ha afirmado que la situación política en Cataluña está "desnortada" y ha cargado contra los líderes soberanistas porque, según él, "no saben cuál es el camino" y su objetivo, la independencia, "es inalcanzable".

"No me sorprende absolutamente nada", ha contestado Duran i Lleida preguntado por la situación en Cataluña, después de asistir en Madrid al Congreso de la Iglesia en la Sociedad Democrática, organizado por la Fundación Pablo VI y la Conferencia Episcopal.

El exdiputado catalán ha calificado de "esperpéntico" lo vivido en los dos últimos años en su comunidad autónoma y ha aseverado que le duele "en el alma". Según él, el objetivo de los independentistas es "inalcanzable", porque España se enmarca dentro de la Unión Europea (UE), que busca precisamente "un proyecto de unión".

"Es lo que deseo yo para Cataluña y para España", ha agregado, y ha apuntado que la UE solo puede sobrevivir "con más unión". "Europa nació para unir Estados, no para crear nuevos", ha insistido, y ha diferenciado el conflicto en Cataluña con la segregación de los Estados de los Balcanes porque, ha explicado, aquello "fue un hecho histórico puntual" consecuencia de "la caída del comunismo".

Asimismo, ha diferenciado el derecho a decidir --"algo que han incorporado en el lenguaje político en los últimos años en Cataluña"-- y el derecho a la autodeterminación. Sobre este último, ha señalado que está "perfectamente regulado" por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que "evidentemente se puede decir con toda autoridad que no reconoce ese derechos para realidades como la de Cataluña". "Es para países que fueron colonia y además tiene que haber mar de por medio", ha apostillado.

Respecto a la situación de los soberanistas en prisión preventiva a la espera del juicio por el 'procés', ha lamentado su situación y ha reconocido que le duele "muchísimo", pero ha destacado que en España no hay "presos políticos", sino "políticos en prisión".

Así, ha puesto como ejemplo la situación de su "amigo" y expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell o la de "políticos del PP que también han estado en prisión provisional mucho tiempo" y no son "presos políticos". "A mí no me gusta esa aplicación, pero no soy juez y la justicia no la hago yo", ha concluido.