Arrimadas reivindica la "igualdad y unidad" que representa la bandera española

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha desplegado una bandera española en el Debate de Política General durante su turno de réplica al presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo que ha generado que JxCat, ERC y PSC-Units la acusen de avivar el conflicto en Catalunya.



Lo ha hecho en su última intervención en el debate, mientras ha acusado a Torra de insultar y humillar a los catalanes no independentistas, y ha asegurado que las retiradas y quemas de banderas de España se dan "porque esta bandera representa la igualdad, solidaridad y unidad de 47 millones de personas".







Esta bandera representa la igualdad, solidaridad y unión de 47 millones de españoles. Representa a un país de ciudadanos libres e iguales y una democracia moderna de la UE. Ni Torra ni sus comandos separatistas la harán desaparecer de Cataluña ni destruirán lo que representa pic.twitter.com/Am4BzKhPmI — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 3 de octubre de 2018

Réplicas a Torra

"Ni usted ni sus comandos separatistas harán desaparecer esta bandera""Un país mucho más fuerte que la debilidad del Gobierno dey ni usted ni sus comandos separatistas van a hacer desaparecer esta bandera", ha asegurado a Torra, a quien ha recriminado que no admite ningún impacto negativo del proceso soberanista en la economía y la sociedad.Tras su intervención, el líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta , ha replicado a Arrimadas que, señalando la que preside el hemiciclo junto a la bandera catalana.El socialista ha criticado que Arrimadas haya aprovechado elpara hablar de otras cuestiones y ha acusado a Cs de no querer resolver la situación política catalana: "Los que han nacido del conflicto y han crecido con él no tienen el menor interés en resolverlo".El republicano Sergi Sabrià ha lamentado que Cs hable de fuga de empresas y de ralentización de la economía: "Quiere que las empresas se marchen porque, si no, su discurso no le funciona".El diputado de ERC también ha asegurado que el independentismo busca crear un nuevo Estado en el cual la gente viva mejor, yDesde JxCat, Albert Batet ha pedido respeto y ha defendido que su grupo no tiene ningún problema con la bandera española, tras lo que ha recordado queal encontrarse con un ciudadano que le insistía en hacerlo en Copenhague."Nosotros respetamos la bandera española. Tenemos mucho respeto a todas las banderas de todas las naciones y estados", ha aseverado el portavoz.Jèssica Albiach (CatECP) ha advertido al Govern de que "" porque la población ya no cree lo que dicen, y ha reclamado a los grupos independentistas que resuelvan sus tensiones y apuesten por tejer grandes consensos en una mesa de diálogo en Catalunya."Hablen entre ustedes. Esta situación de improvisaciones y falta de rumbo es una situación insoportable para el país", y ha insistido en hacer un pacto de claridad entre partidos catalanes para concretar un referéndum y negociarlo con el Estado.El 'cupaire' Carles Riera ha reprochado a Torra no haber presentadopara resolver la situación de la población bajo el umbral de pobreza, y ha reclamado políticas sociales como aumentar el salario mínimo a los 1.200 euros.Ha sostenido que la mayoría de la población de Catalunya quiere estas políticas sociales y que son necesarias para hacer efectiva la república: "Los mismos que dicen que estas políticas sociales son imposibles son los mismos que dicen que la independencia es imposible".El popular Alejandro Fernández ha criticado que Torra haya pedido al Rey que se disculpe por su discurso del 3 de octubre del año pasado, ya que considera que la mitad de la población catalana piensaAsimismo, ha acusado a Torra de ser el "obstáculo" para que los partidos catalanes se reconcilien y le ha advertido de que hay diputados independentistas que piensan lo mismo.