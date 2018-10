El Parlament no suspende a los diputados procesados pero avala que deleguen

El pleno del Parlament de Cataluña ha rechazado este martes la suspensión de seis diputados procesados por el Tribunal Supremo -pese a las protestas de Ciudadanos, PSC y PPC-, aunque, en cambio, ha avalado que puedan delegar sus funciones en otro miembro de su grupo parlamentario, solución que ya apuntaba el juez Pablo Llarena.

Tras resolver unos problemas técnicos con el nuevo sistema de votación desde los escaños, JxCat, ERC, los comunes y la CUP han unido sus votos en el primer punto del dictamen elevado al pleno por la comisión del Estatuto de los Diputados, para rechazar por mayoría absoluta la suspensión como diputados de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y Raül Romeva.

En cambio, el segundo punto del dictamen, que permitía a los diputados suspendidos por el Supremo ceder temporalmente sus funciones mientras no se resuelva su situación procesal, se ha aprobado por mayoría simple sólo con los votos de JxCat, ERC y los comunes, ya que la CUP ha votado en contra, mientras que Ciudadanos, el PSC y el PPC no han querido participar en la votación.

Para evitar conflictos jurídicos, JxCat y ERC habían renunciado a que los diputados procesados ejercieran este martes el voto por delegación.

Este hecho era intrascendente en el caso del primer punto, porque los comunes y la CUP han unido sus votos a JxCat y ERC para rechazar por mayoría absoluta la suspensión de los seis diputados independentistas, un rechazo más simbólico que efectivo, porque en la práctica, con el segundo punto aprobado, estos diputados no ejercerán a partir de ahora sus funciones sino que las delegarán.

La votación de este segundo punto había generado controversia, ya que no podía alcanzarse la mayoría absoluta -68 votos-, puesto que la CUP no estaba dispuesta a aceptar que el Parlament avale que los diputados suspendidos por el Supremo cedan temporalmente sus funciones a otro miembro de su grupo parlamentario, porque eso implica acatar de facto la vía propuesta por el juez Pablo Llarena.

Sin embargo, justo antes del pleno se ha reunido la Mesa del Parlament -donde JxCat y ERC disponen de cuatro de los siete miembros- y ha avalado que el pleno pudiese aprobar por mayoría simple que los diputados suspendidos por el Supremo cediesen sus funciones mientras no se resuelva su situación judicial.

Así, en esta votación, JxCat, ERC y Catalunya en Comú Podem han sumado 66 votos a favor, frente a los 4 en contra de la CUP, lo que ha permitido aprobar este punto por mayoría simple, de manera que Puigdemont, Sànchez, Turull y Rull (JxCat), Junqueras y Romeva (ERC) mantienen su acta de diputado aunque a partir de ahora delegarán su voto y sus derechos parlamentarios en un miembro de su grupo.

La votación se ha desarrollado en un hemiciclo con bancadas vacías, ya que los 36 diputados de Ciudadanos y los 4 del PPC se han ausentado en señal de protesta, mientras que los 17 del PSC han permanecido en sus escaños pero no han votado.

Tanto el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, como el portavoz adjunto del PSC, Ferran Pedret, y el diputado del PPC Santi Rodríguez han recriminado a las fuerzas independentistas sus "contradicciones".

Más allá de alertar de que el Parlament no puede votar si acepta o no una suspensión de diputados, que es "automática" porque ha sido decidida por un juez, Carrizosa ha argumentado que si la cámara rechaza suspenderlos, luego no los puede "sustituir" a través de una delegación de funciones.

Una argumentación parecida ha utilizado Pedret, que ha considerado "incongruente" aprobar la sustitución de los seis diputados procesados sin reconocer antes su suspensión.

Presenciando el pleno desde la tribuna de invitados se encontraba Marcela Topor, la esposa de Carles Puigdemont, a quien posteriormente el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha invitado a su despacho.

Esta tarde, Torra intervendrá ante el pleno en el inicio del Debate de Política General que tendrá lugar desde hoy y hasta el jueves en el Parlament.