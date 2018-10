El Gobierno censura a Torra por alentar a "los radicales"

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este martes su actitud al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por alentar a los radicales a asediar las instituciones y le ha advertido de que "la violencia no es el camino".



Sánchez se ha referido de esta forma en un mensaje en su cuenta de Twitter a las palabras de Torra este lunes apoyando a los CDR con motivo del aniversario del 1-O y a los incidentes ocurridos en las calles.







La política catalana tiene que volver al Parlament. El president Torra debe cumplir con sus responsabilidades y no poner en riesgo la normalización política alentando a radicales al asedio de las instituciones que representan a todos los catalanes. La violencia no es el camino. „ Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 2 de octubre de 2018

Celaá admite que Torra alentó a los violentos. / Agencia ATLAS - EFE

El Govern se desmarca

"La política catalana tiene que volver al Parlament.y no poner en riesgo laalentando a radicales al asedio de las instituciones que representan a todos los catalanes. La violencia no es el camino", ha escrito el jefe del Ejecutivo.Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel, pero le ha responsabilizado de haber agitado a la calle con su arenga a los CDR para que siguieran "apretando" por la independencia."No parece que haya llamado a la violencia, pero al llamar para seguir con la causa,", ha señalado Celaá, en un desayuno informativo organizado por Europa Press, sobre los disturbios de ayer en Barcelona en el primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O.Celaá, que ha admitido que Torra, ha recordado que los "sucesos más graves ocurrieron por la noche, cuando los cuando mossos tuvieron que parapetarse en el Parlament".Tras afirmar quey que las fuerzas independentistas "no tienen la solución para Cataluña", ha defendido que la solución pasa por "encontrar un territorio común de autogobierno, donde podamos reunir fuerzas nacionalistas y no nacionalistas".A su juicio,y "capaces de percatarse de que la Cataluña cosmopolita y libre dentro de una España autonómica bien acomodada es la que puede progresar más".Convencida de queha abogado por "hacer política lo suficientemente inteligente como para incorporar contradicciones dentro del corpus independentista".En esa línea, ha constatado que existe una "fractura" entre las fuerzas independentistas catalanas y esto es lo que puede permitir que esas "personas razonables" del independentismo se incorporen a la búsqueda de "soluciones políticas".La consellera y portavoz del Govern, Elsade anoche en Cataluña en el primer aniversario del 1 de octubre y ha admitido que esas acciones no ayudan "en absoluto" al movimiento soberanista, aunque ha puntualizado que son minoritarias.En una entrevista en TV3, Artadi ha afirmado que, pero que hubieron "acciones puntuales" en tres puntos, dos en Barcelona y uno en Girona, según ha dicho, que "acabaron con más o menos tensión".Pese a que "la mayoría del movimiento independentista" no es violento, ha admitido que esas acciones "minoritarias" que sí lo son "desvirtúan un movimiento pacífico", aunque tampoco hay que "magnificarlas".En todo caso, "", ha remachado la consellera, en alusión a los altercados de anoche que obligaron a los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra a actuar.Preguntada por las palabras de este martes por la mañana del presidente de la Generalitat, Quim Torra, alentado a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) a seguir "apretando",En este sentido, ha matizado que cuando el presidente catalán anima a "apretar" significa que quiere que los ciudadanos estén "movilizados" y sean "exigentes", pero sin uso de la violencia."Una cosa es apretar y la otra es ser violento. La gente -en referencia al movimiento independentista- aprieta desde 2012 y no es violenta", ha añadido.La consellera de Presidencia y portavoz del Govern ha dejado claro que, y ha defendido el dispositivo policial, ya que "aguantó bien y no se desbordó".