Casado pide aplicar el 155 para no tolerar "chantajes"

El líder del PP, Pablo Casado, ha instado hoy al Gobierno a "aceptar el ofrecimiento" de los populares de poner en marcha nuevamente el artículo 155, para no tolerar "chantajes de golpistas" ni "ofrecerles diálogo".



En su cuenta de Twitter se ha referido a las declaraciones del presidente catalán, Quim Torra, quien ha advertido al Gobierno de que si no presenta antes de un mes una propuesta para un referéndum, el independentismo "no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso".



El Gobierno ha respondido inmediatamente a Torra en una comparecencia de su portavoz, Isabel Celaá, que ha rechazado el ultimátum y ha asegurado que no se activará el 155 "mientras no haya razones evidentes para aplicarlo".





El Gobierno no puede tolerar chantajes de golpistas ni ofrecerles diálogo. Debe poner orden aplicando el artículo155. Sólo el PP tiene la mayoría en el Senado para aprobarlo. Si no acepta nuestro ofrecimiento, que convoque elecciones generales de inmediato https://t.co/sM4BTd9B34 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 2 de octubre de 2018

Cs avisa a Sánchez de que no permitirán que claudique

Casado ha sostenido que el Ejecutivo "debe poner orden aplicando el artículo 155 y ha recordado que"Si no acepta nuestro ofrecimiento, que convoque elecciones generales de inmediato", ha reiterado el líder popular.Por su parte, la, ha criticado que "las palabras de la portavoz del Gobierno han sido decepcionantes., porque no podemos tener a este gobierno en caída libre a expensas del próximo escándalo y literalmente chantajeado por los independentistas", ha dicho en rueda de prensa tras la primera sesión del Debate de Política General y después de que la ministra Isabel Celaá haya advertido a Torra de que no habrá consulta sobre la independencia La popular considera quepero ha ofrecido al Ejecutivo central los escaños del PP en el Senado para activar de nuevo el artículo 155 de la Constitución."No sólo nos tendrá a su lado y tendremos esa responsabilidad de Estado, sino que además cuenta con nuestros votos en el Senado", donde el PP tiene mayoría absoluta, ha dicho.Para ella, "no puede haber en la Generalitat un presidente que alienta a la violencia", como afirma que hizo Torra ante los CDR, y se ha mostrado preocupada por que se produzcan conflictos y desórdenes en Cataluña Elha calificado hoy el discurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra , de "absolutamente rupturista", y ha advertido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez , de que "no permitirán que claudique" ante sus exigencias.En su discurso en el, Torra ha avisado a Sánchez de que si no presenta antes de un mes una propuesta para "un referéndum pactado, vinculante y reconocido internacionalmente", el independentismo "no podrá garantizarle ningún tipo de estabilidad en el Congreso".En una rueda de prensa posterior en la cámara catalana, Carrizosa ha criticado el discurso "absolutamente rupturista" del presidente catalán y que, además, plantee un ultimátum de un mes al jefe del Ejecutivo para que "pague su hipoteca" a los independentistas."Torra ha decidido hoy ponerse ely le ha dado a Sánchez un mes para pagar la hipoteca contraída con el separatismo" por el apoyo de los independentistas en la moción de censura que le llevó hasta La Moncloa, según Carrizosa.El dirigente de Ciudadanos ha avisado al jefe del Ejecutivo de que su partidoante los que "tienen secuestrada" a Cataluña y ante los que promueven "actos violentos", en alusión a las palabras de aliento de Torra a los Comités de Defensa de la República (CDR).Carrizosa ha insistido en reclamar al presidente del Gobierno que presente ya un requerimiento a Torra para que este se comprometa con la Constitución y le legalidad vigente, como paso previo, en caso contrario, a la aplicación de nuevo del artículo 155.