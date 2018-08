Torra asegura que no quería estar al lado del Rey y defiende la pancarta contra él

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que ha defendido la pancarta contra el Rey, ha explicado que él no quería estar al lado de Felipe VI durante el homenaje a las víctimas de los atentados del pasado 17 de agosto de 2017. Ha asegurado, no obstante, que el Monarca no le ha dicho nada cuando él mismo le ha presentado a la mujer del exconsejero de Interior Joaquim Forn, Laura Masvidal, y que cuando ésta ha saludado a otras autoridades "algunos bajaban los ojos".

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, Torra ha calificado el acto de sencillo y sobrio, y ha celebrado que se haya hecho "a la catalana manera, sin buscar fotos".

Ha explicado que por la mañana ha podido hablar con los familiares de las víctimas, que le han reclamado que la Generalitat los siga acompañando, algo que ha agradecido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por encontrar un espacio de "agrupamiento" que les ha permitido hablar tranquilos, sin cámaras ni fotos.

"Hoy no podíamos tener otro objeto que acompañar en el dolor, en un camino que es imposible de borrar y que siempre llevarán con ellos", ha explicado, en referencia a las víctimas, a quienes han animado a decirle a la Generalitat si han fallado en algo.



Pancartas



Sobre la retirada de pancartas y objetos por parte de la seguridad de la Casa Real, Torra ha dicho que no tenía constancia pero que, en todo caso, "lo lamentaría mucho" porque forma parte del derecho a la libertad de expresión.

Asimismo, preguntado por la presencia de banderas españolas, ha valorado que, si a la gente que las lleva le parece bien, él no tiene nada que decir porque están en su derecho.

También ha lamentado que una persona de protocolo de la Generalitat que iba vestida de amarillo haya sido insultada y escupida por una persona del público.

Preguntado sobre la separación entre las autoridades, Torra ha explicado que pidieron que quedara muy claro quién iba en representación del Estado, del Gobierno catalán y del Ayuntamiento de Barcelona: "Yo no quería estar al lado del Rey".

Torra ha señalado que le gustaría que la ciudadanía que piensa que hay que agradecer la tarea de los servidores públicos asistan al acto convocado este viernes por la tarde delante de la prisión de Lledoners, donde se encuentra encarcelado el exconsejero Forn.



Concentración de protesta en Lladoners



Ha recordado que Forn y el exmajor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, organizaron y coordinaron todos los equipos y efectivos que resolvieron los atentados: "Me parecía que era una forma de honorar a Quim, le pedí a Laura Masvidal que me acompañara".

"No podemos normalizar esta situación tan excepcional que vive el país. Por esto tenemos que ir esta tarde en Lledoners", ha concluido.