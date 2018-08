608 de los 629 migrantes del Aquarius han pedido asilo

Este miércoles 1 de agosto finaliza el permiso de estancia de 45 días que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó por razones humanitarias a los 629 inmigrantes y refugiados rescatados en aguas del Mediterráneo por el buque Aquarius y que desembarcaron en el puerto de Valencia el pasado 17 de junio.

De los 629 pasajeros del Aquarius, un total de 608 han formalizado ya su solicitud de asilo, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, que precisan que esta cifra puede ampliarse. Las personas que han formalizado su acceso al proceso hasta el momento son 537 adultos y menores acompañados, mientras que los otros 71 son menores extranjeros no acompañados (MENAs).

Estas mismas fuentes han señalado que los ministerios de Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desconocen por ahora si alguna de las 608 peticiones de protección internacional formalizadas ha sido admitida a trámite y ha sido denegada.



21 peticiones de asilo no formalizadas

Por su parte, hay un total de 21 pasajeros del buque no han formalizado hasta el momento el procedimiento, 15 de ellos son adultos y menores acompañados y seis son menores sin acompañamiento, de acuerdo a los datos facilitados a Europa Press.

Al desembarcar en el puerto de Valencia, el Gobierno garantizó el acceso al procedimiento de asilo a todos los rescatados por el Aquarius. Así, se repartió un volante para que los pasajeros pudiesen manifestar su voluntad de pedir asilo: en aquel momento, todos los migrantes menos uno expresaron su intención de hacerlo, 274 de ellos en Francia, señalaron a Europa Press en fuentes de la Policía Nacional. En cualquier caso, esta petición de asilo debe posteriormente ser formalizada para poder ser valorada por parte de las autoridades españolas.

La coordinadora estatal del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, explicó a Europa Press que en el plazo de un mes desde que se formaliza la petición deben recibir una respuesta, o bien la admisión a trámite o la denegación de su demanda de protección internacional. A partir de ese momento, la ley establece el máximo en seis meses para dar una respuesta definitiva sobre el estatus del solicitante.

Sin embargo, fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recuerdan el "colapso" de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) que, conjuntamente con el Ministerio del Interior, es la encargada de tramitar los expedientes de asilo. De acuerdo a las palabras del ministro en sede parlamentaria, la OAR está "en una situación lamentable" tanto de recursos humanos como tecnológicos para atender las solicitudes nuevas y pendientes.

Una vez cumplido el permiso temporal de estancia en España de 45 días, a los pasajeros del Aquarius que cuentan con una petición de asilo formalizada en España "se aplica la legislación" al igual que a todas las personas que se encuentran en España en situación irregular, aseveran fuentes de Interior. Entre otras cosas, tienen el derecho a permanecer en España hasta que se resuelva su solicitud, salvo reclamación de otro país de la Unión Europea o de un Tribunal Penal Internacional, según los requisitos establecidos por el Ministerio.

Durante este periodo, se procederá a confirmar si los solicitantes son merecedores de recibir el estatuto de refugiado, beneficiarse de protección subsidiaria, o bien, optar a otras formas de protección previstas en la legislación, como la autorización de residencia temporal por razones humanitarias.

Casi 490 en acogida

Respecto a la situación de los migrantes del Aquarius, 486 se encuentran en acogida, mientras que los otros 143 no constan haciendo uso de los recursos asistenciales puestos a su disposición. En cualquier caso, según las mismas fuentes de Interior, están identificados pese a estar bajo un régimen de libre movimiento, al igual que el resto.

Según las cifras proporcionadas, de las casi 490 personas acogidas, 78 ya han sido trasladadas a Francia, país en el que pidieron asilo y cuya solicitud fue aceptada paras ser tramitada allí, aunque otras dos personas están todavía pendientes de viajar al país galo, a la espera de recibir próximamente el alta hospitalaria en España.

La otra parte de los migrantes acogidos (408), se encuentra en dependencias asistenciales en distintas comunidades autónomas. La mayoría de ellos están en la Comunidad Valenciana, donde están en centros de acogida un total de 169 migrantes. Otras 75 personas están en Andalucía, 26 en la Región de Murcia, 22 en Aragón, 19 en Navarra, otras 19 en la Comunidad de Madrid, 16 en Baleares, 15 en Cataluña, 14 en Castilla y León, 10 en Galicia, otros 10 en el País Vasco, seis en Extremadura, cinco en Cantabria, y dos en Castilla-La Mancha.

Por otro lado, de esos más de 140 pasajeros que no utilizan los recursos asistenciales puestos a su disposición, 77 son menores no acompañados cuya guarda y tutela está en manos de la Generalitat Valenciana --no son 123 como se pensaba inicialmente--; 61 son adultos; dos están hospitalizados por problemas médicos y otros dos son los que están pendientes de viajar a Francia.