Puigdemont participará en la asamblea del PDeCAT delegando su voto

El expresidente catalán Carles Puigdemont participará en la asamblea ordinaria del PDeCAT que empieza el viernes 20 a través del portavoz del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet, al que ha delegado su voto, ya que sigue en Alemania pendiente de si se ejecuta su extradición a España.



A través de Twitter, Batet ha exhibido una autorización con la firma de Puigdemont por la que le delega su voto para la asamblea del PDeCAT.





Honorat que el President @krls i Jami Matamala confiïn amb mi per delegar el seu vot i representació a assemblea PDeCAT. No fallarem! pic.twitter.com/lHeGlnldj0 — Albert Batet?? (@albertbatet) 17 de julio de 2018

Comisión

El portavoz de JxCAT muestra otra imagen homóloga, en este caso con la firma de Josep Maria Matamala, quien acompaña al expresidente catalán desde su huida de España.La formación autorizó hace semanas, a través de un consell nacional, que se pudiera delegar el voto en la asamblea, para garantizar así que puedan participar si lo desean los miembros del anterior Govern que marcharon de España el pasado otoño.El viernes por la tarde arrancará lados años después de su nacimiento tomando el relevo de CDC, período en el que no ha concurrido en elecciones con sus siglas, a las que también renunció el pasado 21-D para facilitar el proyecto de JxCat de Carles Puigdemont.Tanto el expresidente de la Generalitat, que es militante del PDeCAT, como su sucesor Quim Torra , que no lo es pero previsiblemente dará un discurso durante la asamblea, han lanzado esta misma semana la Crida Nacional per la República, que ya suma 27.000 adhesiones para constituir un movimiento político soberanista en otoño de carácter unitario que supera al PDeCAT.Los sectores del PDeCAT críticos con la dirección de Marta Pascal reclaman que en el congreso, que arrancará el viernes y terminará el domingo, el partido decida de forma clara la adhesión a la Crida y que se alinee con JxCat, algo que también han pedido por carta los exconsellers presos Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, además del exconseller en Bélgica Lluís Puig.Todos ellos coinciden en que se debería crear una comisión con representantes de fuera y dentro del partido para trabajar para la construcción de este movimiento más amplio que lidera Puigdemont a partir de la experiencia de JxCat.La dirección liderada portambién apuesta por sumar con JxCat, aunque sin necesidad de liquidar el PDeCAT, y así lo expone en la propuesta de ponencias que se debatirán en el cónclave, aunque sin concretar cómo se llevaría a cabo.La asamblea también debe servir para redefinir la estructura directiva del, con la propuesta sobre la mesa de ampliar la dirección y crear una presidencia y unas vicepresidencias, para las que aún no se ha postulado nadie públicamente.