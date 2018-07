Sáenz de Santamaría replica a Casado que "los intereses del partido" están "por delante"

La candidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría ha replicado a su adversario Pablo Casado que por delante de a quién de los dos favorecería la celebración de un debate se deben anteponer los intereses tanto del partido como los del país.

Así ha replicado a Casado tras señalar que "la soberbia no hace ganar congresos, pero sí perder elecciones", al referirse a unas declaraciones de la exvicepresidenta del Gobierno en una entrevista en el diario ABC en las que indicaba que un debate "le haría mucho daño a él, pero también al partido".

"Yo no suelo utilizar calificativos de ese porte respecto de mis compañeros de mi partido. He hecho una campaña en positivo y no me voy a mover de ahí", ha señalado Sáenz de Santamaría, quien ha argumentado que ha habido muchos compañeros de partido que han considerado que ese debate entre candidatos de diferentes partidos es "un debate ideológico que tiene mucho sentido", pero al margen de que le hubiera convenido, ha dicho, "por delante están los intereses del PP y los de España, y yo me debo a ellos".

En declaraciones a los medios de comunicación en Badajoz, donde ha vuelto a estar acompañada por el presiente regional del partido, José Antonio Monago, como ya lo estuviera este pasado sábado en la localidad cacereña de Madrigalejo, ha insistido en su preferencia de llegar al Congreso con una lista unitaria.

No obstante, se ha referido a las encuestas publicadas sobre la carrera para liderar el PP, y que según ha dicho tienen el "criterio unánime" de que "la persona mejor situada" para poder hacer oposición a Pedro Sánchez y para ganar elecciones es ella misma.

En esta línea, ha mantenido que el partido debe pensar en que el tiempo en el que Sánchez se mantenga en el Gobierno sea "el menor posible", para evitar nuevos "ataques" como los vividos desde que llegó a La Moncloa a la "pluralidad" de RTVE o la libertad al derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, así como para que no se repitan las "cesiones" concedidas a independentistas y a presos de la banda terrorista ETA, o las anunciadas subidas de impuestos.

Por todo ello, ha reiterado que se va a "dejar la piel" para llegar a un "congreso de unidad", por lo que trabajará esta última semana antes del cónclave en "seguir construyendo un lista de integración, en la que gane todo el partido", sobre el que ha recordado que siempre ha defendido que gobierne la lista más votada. Para ello, ha vuelto a decir que quiere hablar "largo y tendido" con Pablo Casado sobre esta cuestión.



El vídeo

Preguntada nuevamente sobre el vídeo anónimo que critica a miembros del partido que han mostrado su apoyo hacia su candidatura, Santamaría ha reiterado que se trata de la "antítesis de lo que significa el PP".

Así, ha argumentado su solicitud de que la comisión organizadora del Congreso investigue su procedencia para evitar que se repitan situaciones similares, al tiempo que ha dicho, al ser preguntada sobre si cree que detrás del mismo está el equipo de Pablo Casado, que "no va acusar de nada sin contrastar".



Impulso al AVE

Por otro lado, preguntada sobre si impulsará la llegada del tren de alta velocidad a Extremadura si es nombrada presidenta del PP, ha dicho que "sin ninguna duda", entre otras razones, ha dicho, porque es "sufridora" de las carencias en materia de comunicaciones de esta comunidad, ya que la familia de su marido reside precisamente en Badajoz.

Al respecto, ha reconocido el "impulso" que ha dado a esta infraestructura Íñigo de la Serna durante el tiempo que ha estado al frente del Ministerio de Fomento. Así, Santamaría ha señalado que esta región tiene "un potencial enorme" pero que le falta "cercanía con el resto de España y de Europa", y que ello se consigue con infraestructuras.

También ha señalado que le preocupa el futuro del medio rural y de la renta agraria, por lo que en el PP estarán "muy vigilantes" en las negociaciones de la PAC en las que el partido "se va a dejar la piel" para defender los intereses de los extremeños.