El polémico vídeo que circula en el PP contra la candidatura de Santamaría

La difusión de un vídeo sobre la dilatada trayectoria política de Javier Arenas, Cristóbal Montoro y Celia Villalobos, tres exministros que apoyan la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, ha provocado malestar en las filas del partido y en la propia dirección nacional, que no quieren que se embarre la recta final de campaña para elegir al presidente del PP, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.



Bajo el título, 'Cuéntame como vais a renovarnos', esta cinta de poco más de dos minutos utiliza la sintonía de la conocida serie de TVE 'Cuéntame como pasó' -que narra la vida de una familia en los años de Transición y los años 80--- para subrayar que algunos de los principales apoyos de Sáenz de Santamaría ya estaban en política entonces.







Así, la cinta arranca recordando que en 1979 Arenas ya figuraba en la lista de UCD, que en 1982 fue diputado por el Partido Demócrata Popular y en 1989 por Alianza Popular. Además, destaca que en 1999 fue también candidato a la Junta de Andalucía, algo que volvió a suceder en 2008 y 2012, haciendo hincapié en el "fracaso absoluto" electoral en esa comunidad que llevó a titular una portada de periódico. Desde 2017, ocupa el cargo de vicesecretario de Política Autonómica y Territorial en el PP.



"Con la colaboración especial de Santamaría"

De grandes: se está "elevando el tono"

De mi compañera Soraya tengo la mejor opinión pero el PP necesita ahora un proyecto renovado, ilusionante y de unidad, en el que cabe todo el mundo, para recuperar los 3 millones de votos que se fueron. De hecho, en esta candidatura ya hay integrados cinco candidatos pic.twitter.com/ECvaaND851 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 13 de julio de 2018

Después, el vídeo apunta a Celia Villalobos, que también empezó en 1986 como diputada de Alianza Popular, luego fue ministra cony más tarde en 2011 vicepresidenta en la Mesa del Congreso. También repasa algunas informaciones polémicas como cuando a la salida del Congreso llamó a su chófercuando se la grabó en 2015 jugando al 'Candy Crash' dentro de la sesión plenaria, o cuando siendo ministra en el año 2000 desaconsejó el caldo de hueso de vaca.La cinta también, que comenzó en 1993 como diputado y más tarde pasó a ocupar un asiento en el banco azul como ministro (primero en 2000 con José María Aznar y luego en 2011 con Mariano Rajoy ), sin olvidar titulares durante su estancia en el Gobierno como la "feroz" subida de impuestos de 7.500 millones cuando estaba al frente del Ministerio de Hacienda.Todo ello, prosigue, con la "colaboración especial de", que aparece en el vídeo en diferentes imágenes rodeada de Arenas, Montoro y Villalobos en los últimos años. Y termina con una frase que pronunció el propio Arenas asegurando que los que estaban hace 30 años "no pueden conquistar el futuro". "Eso no puede ser y además es imposible", reitera Arenas, para concluir con la imagen 'Es imposible'.Esta cinta ha comenzado a difundirse en redes sociales plena campaña interna para presidir el PP. A una semana para que arranque el cónclave 'popular' que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy y en el que medirán sus fuerzas, Sáenz de Santamaría y, el presidente de la comisión organizadora del cónclave, Luis de Grandes, ha criticado que se esté "elevando el tono de alguna manera"."Si se pasa de tono, a lo mejor se lanza algún tipo de advertencia", ha manifestado De Grandes, que en ningún momento ha precisado a qué se refería y si tenía que ver con ese vídeo que circula desde este viernes por Internet. El eurodiputado ha saludado cómo se ha desarrollado la campaña hasta ahora, sinaunque sí "pullazos y rencillas", y espera que siga así hasta el final.Desde la candidatura de la exvicepresidenta del Gobierno han criticado la difusión de esta cinta, que atribuyen a su rival político en la carrera sucesoria. En declaraciones a Europa Press, el director de campaña de Santamaría, José Luis Ayllón, ha indicado que el vídeo evidencia elPor su parte, fuentes del equipo de Pablo Casado consultadas por Europa Press han negado la autoría de ese vídeo y han señalado que es "falso" que pueda atribuirse su origen al exvicesecretario de Comunicación del PP. "No tiene nada que ver en absoluto con nosotros", han señalado estas fuentes, que han recordado que los vídeos de Casado son colgados en sus cuentas oficiales de Twitter, algo que no ha ocurrido en este caso.