Torra ve "una gran noticia" la decisión de Alemania

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha considerado este jueves "una gran noticia" que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda ser extraditado a España por un presunto delito de malversación, rechazando el presunto cargo de rebelión.



En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Torra ha dicho estar muy contento y ha añadido: "Se demuestra una vez más los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca se tendría que haber iniciado. Será en Europa donde ganaremos".









"Gran victoria"

"Máximo respeto"

Torra valora así la decisión de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein, que ha considerado procedente la entrega del expresidente catalán solo por malversación de fondos públicos.La consellera de Presidencia y portavoz del gobierno de la Generalitat, Calificó de "gran victoria" la decisión alemana de extraditar al expresidente Carles Puigdemont solo por malversación.En una visita a Tarragona, Artadi ha dicho que la resolución de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein, que ha decidido extraditar a Puigdemont por malversación de fondos y no por rebelión, supone unArtadi ha dicho que de la resolución se desprende que "no existe este delito de rebelión" y "queda demostrado una vez más", por lo que, ha concluido,La portavoz de la Generalitat reclama a las "instancias judiciales que reflexionen sobre la labor de persecución judicial que se está realizando y de estas prisiones preventivas, de este delito de rebelión que no existe y que lo sabe todo el mundo", en su opinión.Elsa Artadi ha anunciado que plantarán una "batalla" contra la extradición por malversación, que es "recurrible" y para cuya argumentación no constan facturas.

La ex vicepresidenta del Gobierno y candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado este jueves su "máximo respeto" a la decisión de la justicia alemana de entregar al ex presidente catalán y líder independentista Carles Puigdemont a España por malversación de fondos públicos pero no por el cargo de rebelión.

En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con militantes del PP tinerfeño, Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que cualquier poder público tiene que tener el "máximo respeto" por las decisiones de los tribunales, tanto de España como de Alemania, porque en este país también existe "un modelo constitucional plenamente democrático como el nuestro".

Sáenz de Santamaría considera que lo más importante es que ningún gobierno en el ámbito de la Unión Europea y fuera de ella ha reconocido la independencia que pedía Puigdemont y opina que eso ha sido un "gran esfuerzo" del Gobierno de España y de muchos otros poderes públicos.

Según la ex vicepresidenta, "que hoy Puigdemont no esté al frente de la Generalitat de Cataluña, ni ninguno de sus consejeros, ha costado algunos disgustos", pues recordó que ella misma 'amaneció' con una querella por prevaricación que interpuso Quim Torra ante el Tribunal Supremo (TS).

Por último, Insistió en que Puigdemont no está en el Gobierno de Cataluña, no es su presidente y tendrá que rendir cuentas ante la justicia y tendrá que explicar a los suyos y al resto por qué él va a ser de destinta condición que sus compañeros".