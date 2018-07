Casado: "Pensar que a alguien se le elige por ser mujer es, cuanto menos, extraño"

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha descartado este jueves "al cien por cien" una lista unitaria para el congreso extraordinario y ha considerado una "ofensa" para las mujeres defender que debe ser una de ellas quien presida el partido o el Gobierno solo por el hecho de ser mujer.

"No doy crédito", ha respondido en Antena 3 al ser preguntada por las afirmaciones de Soraya Sáenz de Santamaría, también candidata, sobre que el 63 % de los afiliados quiere que gane una mujer, porque apoyaron una candidatura femenina en la primera vuelta.

En opinión de Casado, es como decir que a ella la eligieron vicepresidenta del Gobierno por su género. "Yo creo que eso es una ofensa para la mujer", ha dicho y ha señalado que "pensar que a alguien se le elige por el hecho de ser mujer es algo que en la Europa del siglo XXI es, cuanto menos, extraño".

Ha criticado que en la otra candidatura se tenga exclusivamente como argumento las normas o ser mujeres, y ha resaltado que en el PP se apuesta por el talento independientemente de que se sea hombre o mujer.

Casado ha puntualizado que Sáenz de Santamaría no es su rival, sino su compañera, y que solo tiene buenas palabras hacia ella, pero ha insistido en que no habrá lista unitaria ni, por tanto, integración hasta después del congreso.

"No sé por qué seguimos hablando de paralizar un proceso a mitad del partido. No va a haber lista unitaria", ha insistido, pese a las presiones, porque ha dicho: "En eso he aprendido de Rajoy, yo aguanto lo que me echen".

Ha vuelto a pedir "un debate más de fondo y un proyecto político de más calado" porque "Pedro Sánchez sigue avanzando" mientras en el PP se habla de "cosas que son absurdas".

Para el candidato popular, "Sánchez se ha convertido en Zapatero dos" y "en un mes ha hecho una agenda de contrarreformas tremendamente sectarias", que se pueden resumir en la "comisión de la verdad" que pretende crear.

"El PSOE está empeñado en decir lo que es verdad aunque no lo sea", ha denunciado.

Sobre los compromisarios y su apoyo, ha dicho que "en política se trata de sumar y también de multiplicar" porque si se consigue sumar "al final el efecto es multiplicador electoralmente".

"Yo no multiplico compromisarios, yo intento sumar adhesiones", ha añadido Casado, quien ayer le reiteró al líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que "será lo que quiera, cuando quiera y como quiera, si se convierte en el nuevo presidente del partido en el congreso de los próximos 20 y 21 de julio.