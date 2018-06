Rivera dice que Sánchez va a hacer más "dedazos" y en menos tiempo que Rajoy

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va a acabar superando a Rajoy" en cuanto a nombramientos a dedo -"dedazos"- y en el menor tiempo, en referencia al posible acuerdo con Podemos para RTVE o la designación de un miembro del PSOE para dirigir el CIS.

Durante la clausura de la II Escuela de Verano de su formación política -"Liberalismo es progreso"-, Rivera ha criticado que los políticos en la oposición apuesten por la "regeneración" y al llegar al poder defiendan la "degeneración".

Rivera ha señalado que no se puede acordar en la oposición una ley para que el presidente de la Corporación se escoja, por primera vez en democracia, por concurso público, y luego, al llegar al Gobierno esos partidos "se encierren en un despacho con el señor Iglesias, el señor Torra, el señor Rufián o el señor Urkullu para ver cómo controlan la televisión pública". "Van a acabar superando a Rajoy a este ritmo, desde luego en menos tiempo", ha denunciado.

Sobre haber puesto al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas al secretario de Programas del PSOE, José Félix Tezanos, Rivera ha dicho que es como si él, al llegar al poder, nombra a Toni Roldán, secretario de Programas de Cs, para que dirija las encuestas del Estado.

Nombrar a Tezanos "no suena a independencia" porque "va a cocinar más las encuestas que Masterchef", ha añadido Rivera.

Ha defendido tres pilares para un proyecto de país: el capital humano, protegiendo a los ciudadanos y dándoles seguridades; la regeneración política, para la que ha criticado los nombramientos "a dedo"; y un proyecto civil frente al nacionalismo, en el que seas igual de español y libre si naces en Barcelona o Sevilla.

Sobre los nombramientos a dedo también ha criticado la elección de este modo del fiscal general del Estado y no por una mayoría reforzada, y ha anunciado que Ciudadanos va a presentar este mes una reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial para que la mayoría de los jueces elijan a los jueces. Y todo ello para que la sociedad no acabe "desconfiando de todo el mundo", ha enfatizado.

"Aunque nos quedemos solos, no estamos solos, estamos con millones de españoles que quieren que su presidente no nombre a dedo al presidente de la televisión pública o al fiscal", según Rivera, que ha insistido: "es complicado mirar a los ojos de los españoles que se esfuerzan por pagar impuestos si tu no eres coherente en la acción de gobierno". Rivera ha alertado que en esas circunstancias "acaba ganando el populismo".

El líder de Ciudadanos ha animado a "poner encima de la mesa lo que nos une" y ha hablado del reto de "encontrar similitudes entre distintos"; "proponemos un país descentralizado pero unido y con lealtad institucional", ha aseverado.

Además, ha recalcado que "la solución no es pedir perdón por aplicar las leyes, sino que los que no las cumplen deben pedir perdón y cumplir ante la Justicia".

Ha declarado que Torra es "el máximo representante del Estado en Cataluña" y ha exigido que ejerza como tal y no advirtiendo de más 1-O de abrir embajadas contra España.

Por último, ha llamado a participar en política en el siglo XXI sin tener que estar afiliado o aparecer activamente en las listas como antes.

En este tema se ha referido al PP al asegurar irónicamente que hace unos días se ha sabido que "los afiliados desaparecen".

"Para que no pase como en el 'sexto sentido' con los afiliados, necesitamos simpatizantes que participen aunque no estén de acuerdo al cien por cien con lo que diga el partido.

"Los españoles, más allá de ideas y debates quieren soluciones, sentirse protegidos en un proyecto de país que los une", ha añadido Rivera.