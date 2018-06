El PP pide explicaciones al Gobierno por el coste del operativo ´Aquarius´

El PP quiere saber cuál ha sido el "coste total" que ha supuesto al Estado el operativo, tanto anterior como posterior, al acogimiento del barco 'Aquarius', que atracó en el puerto de Valencia la semana pasada con 629 inmigrantes y refugiados a bordo.

Para ello, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que pide explicaciones al Gobierno por este tema para saber si este rescate ha supuesto un desembolso económico y humano "superior a las operaciones habituales" de salvamento de inmigrantes que se hacen en el Estrecho.

Pero, además, el texto registrado pide explicaciones acerca de otros temas, como la gestión realizada por el Ejecutivo con "otros puertos" antes de decidirse por acoger en Valencia. En este sentido, le pregunta "qué informes previos analizó" para calificar a este puerto como "seguro", tal y como aseguró la vicepresidenta, Carmen Calvo, si fue una decisión política o si entabló relaciones con Francia antes de tomar esta determinación.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, los 'populares' se muestran "profundamente orgullosos" de Cruz Roja, Salvamento Marítimo, las ONG, y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que consideran los "auténticos protagonistas" de esta acogida. Así, la batería de cuestiones también reclama información acerca de lo que estos colectivos trasladaron al Gobierno antes de la llegada del 'Aquarius'.

Para el PP, el PSOE ha utilizado la llegada de un barco "lleno de inmigrantes" como "un festival de variedades políticas", con "dos ministros ondeando una bandera del patrimonio en un puerto, mientras esperan la llegada de dicho barco".



Un '"show mediático"

"Eso no se puede hacer", recrimina la formación 'popular', quien apunta que la Armada Española ha salvado más de 15.000 vidas en los últimos dos años. "Sólo la fragata Reina Sofía rescató 4.000 personas y, allí, en el puerto no había ningún político esperando al barco. No había ningún 'reality' y no se montó ningún show mediático", apunta el documento.

Estas críticas siguen la línea mantenida por el PP en la última semana. Ya en el Pleno del Congreso de este miércoles, pedían explicaciones al Gobierno acerca de este caso, que consideran un "golpe de efecto" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Además, reprocharon a los socialistas que no hayan dado "el mismo tratamiento" a las personas que el mismo fin de semana que atracaba el 'Aquarius' en Valencia, llegaban en patera a las costas andaluzas.

Ante estas palabras, la vicepresidenta se defendió negando cualquier "sobre actuación" y "gestos de más" en este asunto. "España ha hecho sólo lo que le tocaba", declaró Calvo en la Cámara, para señalar que el país ha cumplido con sus "compromisos y obligaciones" como Estado de la UE.