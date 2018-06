Torra rompe relaciones con la Casa Real: "No podemos hacer como si nada"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este viernes que ningún miembro del Govern irá a ningún acto convocado por el Rey ni le invitarán a actos institucionales de la Generalitat, y que renuncia a la Vicepresidencia de honor de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi).



En una declaración institucional desde la Generalitat, ha dicho que este viernes irá a la ceremonia de los Juegos Mediterráneos, con la presencia del monarca, porque es un acto en Cataluña, y prevé entregar a Felipe VI el informe del Síndic de Greuges sobre la actuación policial el 1-O y sobre las causas judiciales posteriores.



Ha asegurado que actúa por la dignidad de las instituciones y el pueblo de Cataluña: "No podemos hacer como si nada y no haremos como si nada" ante la existencia de soberanistas presos o en el extranjero.



Torra ha justificado su asistencia a la inauguración de los Juegos --que contará también con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- porque se celebran en Cataluña y es donde se han organizado y pagado: "Asistiremos porque es nuestra casa. No ahuyentarán al presidente del país y al Govern de nuestra casa. Nunca más".



"La presencia del monarca no condicionará nuestras decisiones. En Cataluña mandan los catalanes", ha espetado al Rey, asegurando que los ciudadanos de Cataluña no son súbditos. Ha criticado que el Rey no haya pedido perdón a los catalanes después de su discurso el 3 de octubre en el que realizó "una grave declaración política para dar cobertura a la represión contra dos millones de catalanes".



<style type="text/css">.twitter-tweet, .twitter-tweet-rendered{width: 50px; margin: 10px auto !important; display: block;}</style><blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="ca" dir="ltr">La llibertat de Catalunya us l'heu guanyat vosaltres. No hi renuncieu mai, defenseu-la tal i com l'heu defensat, pacíficament i radicalment. Per Catalunya i per la vida. Moltes gràcies per la confiança. Abraçades.</p>— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) <a href="https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/996088493452472320?ref_src=twsrc%5Etfw">14 de mayo de 2018</a></blockquote>

Diálogo