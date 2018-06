Los candidatos del PP empiezan a exhibir sus apoyos

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha ofrecido este miércoles al resto de aspirantes a suceder a Mariano Rajoy, negociación e integración en su candidatura "antes, durante y después" del cónclave de los 'populares' que se celebrará los días 20 y 21 de julio en Madrid.



Así se ha pronunciado Sáenz de Santamaría en declaraciones a los medios a las puertas de la sede del PP en Madrid tras entregar los avales que son necesarios para poder aspirar a presidir el partido, una cifra que no ha querido precisar.



En la formalización de su candidatura, la exvicepresidenta ha estado acompañada de la exministra de Empleo, Fátima Báñez; el exministro de Sanidad y presidente del PP vasco Alfonso Alonso, el exjefe de Gabinete de Mariano Rajoy, José Luis Ayllón y el senador vasco del Grupo Popular Iñaki Oyarzábal.





Quiero dar las gracias a @AlfonsoAlonsoPP, @fatimaempleo, @jlayllon y a @inakiOyarzabal su presencia hoy en la entrega de avales de mi candidatura. Comienza un proyecto hecho para todos los que creemos en el @PPopular pic.twitter.com/vCHQhGVcPw — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 20 de junio de 2018



Ángel Garrido, con Cospedal

Casado y Cospedal se saludan en Génova. EFE

Margallo pide evitar el conflicto interno

Margallo saluda a García Hernández, otro de los candidatos. EFE

Al ser preguntada por las declaraciones de la también candidata María Dolores de Cospedal, quien se ha dicho dispuesta a integrar tanto a ella como a Casado en su lista si gana el Congreso, Santamaría ha respondido que le gustaría "trabajar incluso antes". "Creo que tenemos que hacer un buen congreso y creo que tenemos que fortalecer al partido y nada obsta para que hablemos antes, durante y por supuesto, después", ha señalado.La precandidata a presidir el Partido Popular,, ha afirmado este miércoles que ni le sorprende ni le preocupa que tanto el exministro de Fomento,, como la exministra de Empleo,, apoyen la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría en la liza por sustituir a Mariano Rajoy."No me ha sorprendido,, somos humanos", ha dicho en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press en la que ha incidido en que "los afiliados son todos iguales y tienen que serlo siempre".Sobre la posibilidad de que la candidatura de Santamaría hubiera desencadenado su propio postulación, Cospedal asegura no ha sido así "". "Este paso no se puede dar porque se vaya a presentar otra persona sino porque una tiene un proyecto que puede aunar al PP y tiene un proyecto de futuro para España. Yo me presento por muchas cosas pero ninguna de ellas es por ir a la contra de nadie", ha sentenciado.Asimismo, rechaza a quienes opinan que en las candidaturas hay bandos entre el aparato del partido y la militancia porque asegura que "", que es "un partido de afiliados".El presidente de la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido, ha reconocido que en las candidaturas a dirigir el PP su "perfil" favorito es el de María Dolores de Cospedal porque tiene conocimiento del partido y experiencia de Gobierno que le permitiría ser candidata a la Presidencia del Gobierno.En una entrevista con Televisión Española, Garrido ha afirmado que todas las candidaturas son "excelentes", aunque ha precisado que en la elección de una dirección hay que valorar los perfiles y, en ese sentido ha dicho que el de Cospedal es "francamente bueno, más allá de que hay que escucharlos a todos antes de tomar una decisión".El candidato a presidir el PP y exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha advertido hoy de que si se plantea el Congreso extraordinario del partido "como una guerra de las Dos Rosas o una entre los Montesco y los Capuleto" entonces se conseguirá una "" del partido.En declaraciones a los periodistas antes de presentar los avales para plantear su precandidatura en la sede del PP, García-Margallo ha asegurado que tiene cerca de 500, de todas las partes de España, aunque sobre todo de su tierra,, y que cuenta también con el apoyo de algunos exministros, sin especificar quiénes.Ha dicho que lo tienen que decir ellos "si quieren", pero ha aclarado que cuenta con un grupo de amigos en este ámbito "relativamente numeroso, bastante inteligente y".Margallo ha asegurado que con su candidatura quiere ir", pero va a ver qué pasa con la militancia y después, cuando queden dos candidatos, verá cuál de los dos presenta el programa "más parecido" al suyo. Se ha mostrado dispuesto a acordar con quien tenga "el mejor proyecto para abrir el partido y regenerarlo".En todo caso, ha indicado que este proceso de renovación "" y es necesario debatir sobre ideas, para lo que se ha mostrado dispuesto a participar en todos los debates que se organicen entre candidatos.