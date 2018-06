EEUU anuncia su retirada del Consejo de DDHH de la ONU

La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, ha anunciado este martes la retirada del país del Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional y ha denunciado la "hostilidad interminable" contra Israel.

"Este año, al igual que en años previos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado cinco resoluciones contra Israel, más que las aprobadas contra Corea del Norte, Irán y Siria en conjunto", ha lamentado.

Así, ha recalcado que "este foco desproporcionado y esta hostilidad interminable hacia Israel es una prueba clara de que el consejo está motivado por un sesgo político y no por los Derechos Humanos", según ha informado el diario 'The New York Times'.

Haley ha defendido que, pese a la decisión de Estados Unidos de abandonar el organismo -convirtiéndose en el primer país que lo hace de forma voluntaria-, "este paso no es una retirada de los compromisos con los Derechos Humanos" por parte del país norteamericano, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.