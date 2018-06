Casado rechaza integrarse con Santamaría o Cospedal

El diputado por Ávila y aspirante a la Presidencia del PP, Pablo Casado, se ha presentado como el candidato de "unidad" del partido tras anunciar María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría que también competirán por la sucesión de Mariano Rajoy. De hecho, ha rechazado integrarse en alguna de esas candidaturas y ha dicho que seguirá "hasta el final". En el caso de Cospedal, ya había hecho llegar una oferta formal a Casado para integrarse a su candidatura, pero el hasta ahora vicesecretario de Comunicación del PP lo ha descartado.

"Si de algo me puedo enorgullecer es de que siempre he intentado unir y ser la argamasa de muchos proyectos políticos", ha declarado Casado, para añadir que este miércoles a las 13.00 horas presentará sus avales en la sede del PP ante el cónclave extraordinario para elegir presidente del partido los días 20 y 21 de julio.

Casado, que ha hablado tanto con Cospedal como con Santamaría, a las que ha definido como "amigas y compañeras", ha afirmado que seguirá "hasta el final" porque se presenta al congreso del PP para "ganarlo". A su entender, la competición "es muy sana" y se ha mostrado abierto a que haya debate entre los aspirantes.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, ha subrayado que se presenta con una candidatura "renovadora" y "regeneradora" y ha afirmado que en sus 15 años de trayectoria política "tiene muy claro lo que hay que hacer por el partido y por España".

Preguntado expresamente si se ve en una candidatura de integración con Cospedal y Santamaría, ha respondido rotundo: "Sinceramente no". "La candidatura que aspiro a liderar precisamente sigue siendo una candidatura de unión", ha dicho, para dejar claro además que ahora lo que van a elegir es al presidente del Partido Popular y que "el tema institucional" vendrá "después".

Tras asegurar que está en contacto con direcciones provinciales, regionales del PP y miembros del partido, ha señalado que la recepción que ha tenido su candidatura "está siendo muy buena". Según ha dicho, este proyecto "ilusionante de unir" está siendo "muy positivo".

El diputado abulense ha dicho que los militantes quieren formar parte de este proceso y ha confiado en que al final su participación "sea masiva". En este sentido, ha asegurado que las direcciones territoriales están "animando a todos a hacerlo" pero también lo harán los candidatos en campaña.

"Cuántos más vayamos a votar, mejor", ha manifestado, para admitir que aprobaron este "proceso de primarias" para que los afiliados tengan "voz". Eso sí, ha admitido que el proceso puede ser un "poco farragoso" porque hay que inscribirse previamente y estar al corriente de pago. Por eso, ha pedido a los militantes que lo hagan cuanto antes.



La integración, al final

Casado ha afirmado que con su candidatura "una nueva generación" asume responsabilidades pero contando con las personas que han hecho posible "este gran partido" porque "nadie sobra". Eso sí, ha dicho que la integración se tiene que hacer "al final" cuando se cuentan los votos. "Y el que gane, que tenga la magnanimidad de integrar", ha apostillado.

Tras la renuncia de Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que sigue siendo una persona "imprescindible" en el PP y la decisión que ha tomado es un "honor" para los gallegos. Según ha añadido, para él va a seguir siendo un "referente imprescindible" y tiene su sitio en el proyecto que presenta si así lo quiere. "Ojalá pudiera contar con su apoyo y con su ayuda", ha apuntado.

Además, ha avanzado que "próximamente" presentará un "decálogo" con las medidas que hay que ofrecer a España con una agenda "esperanzadora de ilusión y futuro". "Sin despreciar a nadie, todo lo contrario, admiramos a todos los compañeros, creo que ésta es la mejor candidatura, es una candidatura ganadora", ha resaltado.

Al ser preguntado qué será lo primero que hará como presidente del PP si gana el congreso, ha avanzado que "lo primero" será convocar una convención extraordinaria para debatir el "ideario" del PP, que servirán de base para los programas de las próximas elecciones municipales y autonómicas.

De la misma manera, ha adelantado que apostará por nombrar "cuanto antes" a los candidatos del PP a las elecciones autonómicas y municipales. "Ya hay gente corriendo en la pista en otros partidos y no podemos ir rezagados, tenemos que tener a gente ya trabajando, pateándose sus circunscripciones y ganando elecciones", ha proclamado.

En cuanto a la investigación sobre sus estudios y su máster, ha dicho que en "absoluto" está preocupado y ha subrayado que solo tiene "malas noticias" cuando se presenta a algo. "Eso quiere decir que me tengo que presentar a muchas cosas porque visto lo visto no me encuentran nada sustancial con lo que atacarme", ha concluido.