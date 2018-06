El Gobierno intentará sacar a Franco del Valle de los Caídos "lo antes posible"

El Gobierno de Pedro Sánchez intentará sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos "en el plazo más breve posible", según ha confirmado este lunes el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Oscar Puente.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, tras la reunión de la Ejecutiva que ha presidido Sánchez, Puente ha señalado que la Memoria Histórica es un asunto "clave" para el PSOE y el Gobierno, que quiere también convertir el Valle de los Caídos en "un lugar de memoria, no de exaltación de la dictadura".

El portavoz no ha dado plazos para la puesta en marcha de estas medidas, ni detalles sobre la fórmula legislativa que emplearía el Ejecutivo para hacerlas realidad. Se ha limitado a señalar que uno de los asuntos en que hay un consenso más claro tiene que ver con exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, dado que el dictador no murió en la Guerra Civil, sino que falleció a los 82 años de muerte natural, y manteniéndose en la jefatura del Estado.

En cualquier caso, Puente ha señalado que sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos "no es urgente". "Pero creemos que es el momento de tomar esas decisiones. Las vamos a tomar sin urgencias ni precipitaciones, tratando de generar las menores estridencias posibles, pero las vamos a tomar", ha precisado.

El Gobierno, ha explicado, tiene que estudiar si para proceder a la exhumación de los restos de Franco tendría que contar con la aprobación de las Cortes o no, dado que el Congreso de los Diputados ya instó al Ejecutivo, en una proposición no de ley --no vinculante jurídicamente-- a sacar al dictador del Valle de los Caídos.

Fue el 11 de mayo de 2017, cuando la Cámara Baja instó también al Gobierno, con la única abstención de PP y ERC, a que convirtiese el Valle de los Caídos en un memorial, que trasladara los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, del altar mayor de la basílica a un lugar "no preeminente" del templo y que se prohibieran las ayudas públicas a cualquier fundación que ensalce el franquismo, entre otras medidas.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró a la entrada de la reunión de la Ejecutiva que es intención del Gobierno dar cumplimiento a lo acordado por el Congreso. Para ello, el Ejecutivo podría optar por poner en marcha de una tacada todos los puntos acordados por la Cámara u optar por una aplicación paulatina, empezando por la exhumación de Franco, opción por la que se inclina el Gobierno, según ha apuntado Puente.

Frente a las críticas vertidas por el PP, que acusa al PSOE de buscar confrontar a los españoles con el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, Puente ha replicado que se trata de que España, tras 40 años de democracia, actúe como una "democracia madura" y cierre una página que se aparcó en un momento dado porque estaba muy reciente.

En ese sentido, Puente ha confesado que le sorprende que esas críticas procedan de una dirigente tan joven del PP como la secretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy.