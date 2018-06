Rajoy abandona su escaño en el Congreso y pide volver al Cuerpo de Registradores

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha renunciado hoy a su escaño en el Congreso, según ha informado el PP en un comunicado.

Una vez formalizada su baja como diputado, Rajoy solicitará su reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad.

Rajoy, que dejó de ser presidente el pasado 1 de junio, cuando prosperó la moción de censura que presentó el PSOE, anunció su marcha como líder del PP y la apertura del proceso para su relevo cuatro días después, el 5 de junio.

Ese día, apenas cuatro días después de su abrupta salida de La Moncloa, Rajoy anunció ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP su decisión de abandonar la Presidencia del PP y la convocatoria de un congreso extraordinario para que elija a su sucesor, un cónclave que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de julio en Madrid, según lo trasladó a la Junta Directiva Nacional del pasado lunes.

"Es lo mejor para el PP y para mí y creo que también para España y lo demás no importa nada", señaló en su discurso ante los suyos en ambos actos para justificar su salida del partido que ha presidido en los últimos 15 años.

No obstante, en ninguno de las dos citas desveló si mantendría o no su sillón en el Congreso. Finalmente, este viernes ha comunicado su decisión de abandonar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, que no ha pisado desde el pasado 1 de junio.



Rajoy se emociona al anunciar su dimisión del PP el pasado 5 de junio. Vídeo: AGENCIA ATLAS

Llegó al Congreso de los Diputados en 1986



Mariano Rajoy (Santiago de Compostela, 1955) es licenciado en Derecho y registrador de la propiedad. Fue elegido presidente de la Diputación de Pontevedra en 1983 con tan solo 28 años, tras su paso por el Parlamento gallego. Desde 1986 hasta 1987, en un breve periodo de diez meses, fue vicepresidente de la Xunta de Galicia con Manuel Fraga.

Rajoy se embarcó en el PP cuando Alianza Popular se refundó en 1989 de la mano de Fraga. Ese mismo año entró a formar parte ya del Comité Ejecutivo Nacional del partido, ocupando puestos como el de vicesecretario de Organización y Electoral del PP y haciéndose cargo de las campañas electorales de 1996 y 2000, en las que ganó José María Aznar.

Con la llegada del PP al Palacio de la Moncloa, Aznar le nombra ministro de Administraciones Públicas, una cartera que dejaría en 1999 para convertirse en titular de Educación, Cultura y Deporte hasta el año 2000. En esa segunda legislatura del Partido Popular, con mayoría absoluta, es nombrado vicepresidente primero del Gobierno y poco después sumaría a esa responsabilidad la de Interior. En 2002 dejó ese Ministerio para ser portavoz del Gobierno y ministro de la Presidencia.

En septiembre de 2003, Aznar le designa para ser su sucesor, de forma que le convierte en secretario general del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno. Un año más tarde, en 2004, se convierte en presidente del Partido Popular, tan solo meses después de perder las elecciones generales frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien en 2008 volvería a ganarle en las urnas.

En ese año, el PP le revalida como presidente del partido en un complicado congreso en Valencia y que gana contra una oposición liderada por Esperanza Aguirre; se evidencia ya la distancia que le separa de José María Aznar, que no ha dejado de aumentar hasta hoy.

Será en noviembre de 2011 cuando Rajoy llega al Palacio de la Moncloa, con una abultada mayoría absoluta pero en plena crisis económica. El PP volvía a ganar los comicios de diciembre de 2015 pero la fragmentación parlamentaria no logró que los partidos se pusieran de acuerdo para investir un candidato, lo que obligó a repetir las elecciones en junio de 2016. Tras alcanzar un acuerdo de investidura con Ciudadanos, la abstención del PSOE -partido que hoy le ha derribado del poder-- le permitió entonces seguir en Moncloa.