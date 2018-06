Màxim Huerta dice adiós a Twitter tras dejar su ministerio

Es algo evidente que no ha sido la mejor semana para Màxim Huerta. El ya exministro de Cultura, el más fugaz de la historia de la democracia española, ha tenido que vivir los días más duros de su corta carrera política al filtrarse el pasado miércoles que había defraudado miles de euros a Hacienda.



Este jueves, dejaba la cartera de su ministerio a José Guirao y decía unas palabras con las que dejaba muy clara su postura: "Como si de un libro se tratara paso página, si fuese una obra de teatro bajo el telón, y si se tratara de un concierto no me pidáis bises".



Y tanto ha pasado la página que Huerta, excolaborador de Ana Rosa Quintana, expresentador de informativos, y escritor de novelas, ahora a tiempo completo, ha decidido dar carpetazo a Twitter y dejar de lado una red social que ha sido cabecera de su vida profesional desde hace años. Sin despedida y sin adiós, en esta ocasión no ha bajado el telón y ha decidido esfumarse silencioso ante la red más crítica de Internet.



En su Instagram, aun activo y donde ya no pone que es ministro, su última foto lo dice todo.





Polémicos tuits

a Huerta en su semana de mandato, cuando comenzaron las críticas por algunos de los mensajes que había publicado en los últimos años."Umberto Eco: ''. Yo, el deporte. Que manera de sobrevalorar lo físico! Ozu", escribía Huerta en 2010, palabras que se volvieron en su contra cuando aceptó la cartera Cultura y Deporte.No fue el único tuit polémico del escritor y periodista en relación al deporte: "" (2010) o "No tuiteo de fútbol porque no tengo ni puta idea. Perdonadme" (2016) son otras de las opiniones que vertió el periodista en su cuenta personal.Cuando El Confidencial publicó el pasado miércoles que Huerta fue sancionado a abonarque dejó de pagar en 2006, 2007 y 2008,para el por entonces responsable de Cultura y Deporte., quien, tres años después se va de esta red social.