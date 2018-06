Quim Torra, a la CUP: "No pensamos renunciar a nada"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha trasladado este lunes a la CUP que mantiene intacta la intención de buscar en este mandato que Cataluña sea una república y les ha prometido que buscará iniciar un proceso constituyente "lo más pronto posible".

Lo ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Govern, Elsa Artadi, tras la reunión que Torra ha mantenido en la Generalitat con los diputados Carles Riera y Natàlia Sànchez: "Compromiso explícito del presidente Torra de que no pensamos renunciar a nada. Plena ambición nacional; si no, no estaríamos aquí".

Torra ha entendido que la CUP tendrá una posición "más reactiva que activa" con los Presupuestos de 2019 y que, por lo tanto, los anticapitalistas no se inclinan por apoyarlos hoy por hoy, pero aun así el Govern no descarta negociar con ellos y tratar de sumarles.