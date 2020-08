La penúltima denuncia

Abandono de animales con mayúsculas. El abandono de animales no es sólo cosa sólo de animales de compañía. Además de los anteriores y de los consabidos caballos, burros y animales de granja, también se abandonan multitud de animales exóticos. Hace unas semanas fue noticia el rescate de un pequeño macaco que apareció en una urbanización. Por extraño que parezca, no es un caso excepcional. También se han recogido lémures, mapaches o coatíes. Sin embargo, no hay que ir tan lejos. Les invito a que miren al cielo y vean y escuchen. Verán la cantidad de loros y cotorras que forman parte ya del paisaje cotidiano de las ciudades. Su presencia en las mismas está haciendo desaparecer otras especies de aves como, por ejemplo, los gorriones.