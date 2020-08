Sergio García Torres: "Quien mate a un animal ante un menor tiene que ir a prisión"

Por primera vez en España, hay una dirección general que vela por los derechos de los animales, inserta en la vicepresidencia capitaneada por Pablo Iglesias. El cargo lo ostenta Sergio García Torres (Madrid, 1979), quien con dos décadas de activismo a sus espaldas pretende modificar varias leyes en pro del bienestar animal.

- ¿Por qué es necesario una Dirección General de Derechos de los Animales cuando la mayoría de las competencias están transferidas?

Porque hay aprobar un marco unitario sobre leyes de protección animal, para que exista un mínimo común en toda España.

- ¿Qué leyes prevé modificar?

Planteamos la creación de una ley de protección animal, que va a establecer unos mínimos y el sacrificio cero. Además, crearemos un registro unificado de animales de compañía, en el que se introduzca un DNI animal. También vamos a modificar el Código Civil para que los animales dejen de ser cosas y pasen a ser considerados seres dotados de sensibilidad, como marca el Tratado de Lisboa. Y por último planteamos la reforma del Código Penal porque es necesario actualizarlo al sentir mayoritario de la ciudadanía, que entiende que las penas por maltrato o abandono no son suficientes.

- ¿Hasta qué punto se van a elevar las penas?

Vamos a intentar establecer unas penas que se equiparen a la media en la UE. Entendemos que una persona que mate a un animal con agravantes, como el uso de veneno, la presencia de menores o la utilización de animales en situaciones de explotación sexual, tiene que entrar en prisión.

- ¿Y qué va hacer para frenar el abandono de animales?

Este es uno de los principales ejes de trabajo. Tenemos en marcha una serie de campañas para concienciar, la primera titulada Su vida en tus manos. Además queremos hacer un buen estudio para poner en marcha iniciativas acordes a la realidad. Los datos de diversas fundaciones dicen que se abandonan unos 200.000 animales al año, en torno a la mitad en mayo y junio. Y este año creemos que el problema se ha agravado por la vulnerabilidad de muchas familias.

-¿Qué medidas ha puesto en marcha ya?

Uno de los proyectos que hemos iniciado ha sido VioPet, que consiste en la acogida de animales de mujeres víctimas de la violencia de género. Y es que los centros de proyección a la mujer no permiten la entrada de animales, pese a que en torno al 30% tiene mascotas y el 80% se plantea retrasar o no denunciar a su agresor porque no sabe dónde dejar a su animal de compañía. En estos meses hemos dado una cobertura a 200 animales.

- ¿Por qué es necesario que los animales se incluyan como parte del núcleo familiar?

Desde un punto de vista social ya están incluidos. Pero es necesario incluirlos en los protocolos para que, por ejemplo, si una familia tiene que acceder a un banco de alimentos, estos cubran las necesidades alimenticias de los animales.

- ¿Prevé tocar la tauromaquia?

Al igual que la sociedad civil fue la que protegió culturalmente la tauromaquia, a través de una iniciativa legislativa popular, debe ser la sociedad la que dé pasos atrás. Y en el Gobierno plantearemos avances relacionados con normativas internacionales, como proteger a los niños de estos espectáculos.

- ¿Y la caza?

La caza ha ido avanzando hacia una desregulación importante. Hay que abrir un debate y establecer mecanismos de mayor control de ciertas actividades.

- ¿Y sobre los circos?

Plantearemos un avance en la restricción de animales en los circos, ya que el colegio europeo de veterinarios y la federación de biólogos europeos establecen que los circos con animales son un problema desde el punto de vista de la seguridad, de la salud pública y del bienestar animal.

- ¿Los próximos presupuestos incluirán una rebaja del IVA a los productos y servicios veterinarios?

Sí, ya está negociado y es un compromiso del acuerdo de gobierno. Bajará del 21% al 10%. Además, estamos trabajando para reconocer al veterinario como un ente sanitario.