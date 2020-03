Tengo un perro pintor

Para empezar, es importante que no tenga acceso a la pintura. Puede ser muy peligroso e intoxicarse. Respecto a cómo limpiarla, depende mucho de qué tipo de pintura sea y, sobre todo, de si está seca o no. De forma general, podemos aconsejarte que, primero, limpies la zona afectada con champú para perro. Si no tuvieras y vas a usar de persona, recuerda que debes diluirlo en agua y evitar que lleve colorantes y perfumes. Si por el contrario la pintura está ya seca, lo más probable es que se le haya quedado pegada a los pelos. En ese caso ve deshaciéndola con los dedos mientras limpias la zona con una toalla húmeda. Si hubiera sitios donde es imposible quitársela, tendrás que cortarle esos pelos con mucho cuidado. Lo ideal después es darle un baño por todo el cuerpo. De todas formas, si te vuelve a pasar, acude a tu veterinario para que pueda valorar su estado.