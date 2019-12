Mis perros y los adornos de navidad

A mis perros les encanta jugar con los adornos de Navidad y se pelean, incluso, por ver cuál de los dos consigue atesorar más. En el fondo me hace gracia pero, también, me da miedo por si pudieran tragarse alguno. ¿Podría ser peligroso?

Efectivamente, los adornos de Navidad pueden ser un serio peligro para ellos. Comprendemos que te divierta pero puede ser muy grave. Por un lado, piensa que muchos, sobre todos los luminosos, están conectados a la electricidad. Si los muerden podrían sufrir una descarga eléctrica. Por otro lado, esos adornos no están pensados para ser mordidos. Muchos contienen sustancias tóxicas dañinas para ellos, eso sin contar los alambres que, para engancharlos, suelen llevar consigo. Lo mejor es que los quites de su alcance inmediatamente. Colócalos donde no puedan cogerlos y estate siempre vigilante para evitar cualquier posible accidente. Es muy importante. Este es un tema clásico que, si no se tiene cuidado y se produce algún problema, puede acabar muy mal.