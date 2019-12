La importancia de vacunar a los gatos

Recientemente he adoptado un gato y, aunque no sale de casa, no tengo claro si hay que vacunarlo o no. Mucha gente me dice que no es necesario si no tiene contacto con otros animales, pero yo no quiero correr ningún riesgo. ¿Qué me aconsejan?

Vacunar a los gatos es fundamental. Piensa que, aunque no salga de casa, nunca estarás completamente segura de que no se llegue a escapar o, incluso, de que no entrará algún otro gato de la calle. Hasta en los balcones más altos, inexplicablemente, a veces aparecen gatos que se han escapado de otros pisos. Además, aunque ellos no salgan a la calle, nosotros sí, y podemos contagiarles de manera indirecta, través de nuestros zapatos o ropa, algunos virus de consecuencias muy graves. Por todo ello, la vacunación es esencial. No proporcionarle la misma es colocarlo en un alto riesgo de contagio ante enfermedades como la rinotraqueitis, la panleucopenia o la calicivirosis. No te dejes influenciar y acude a tu veterinario. Pídele que le diseñe un plan sanitario anual que incluya tratamientos preventivos, tanto vacunaciones como desparasitaciones, indispensables para su buena salud. Así estará siempre veterinariamente controlado y sabrás que estás haciendo lo mejor para él.