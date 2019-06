Mi gato está cegato

Tengo un gato siamés y, a veces, me parece que está bizco. Es como si los ojos se le fueran cada uno por un lado y no consiguiera dominarlos. Me da miedo que pueda dolerle o que no vea bien. ¿Creen que debo preocuparme?

Lo que nos comentas es muy frecuente en los gatos siameses. Se llama nistagmo y consiste en que sus ojos tienen movimientos incontrolables que, en realidad, no dependen de su voluntad. Sin embargo, pese a lo que pueda parecerte, cuando cruza sus ojos ve mejor que cuando no lo hace. El motivo es porque todos los gatos siameses son albinos, al menos parcialmente, y, por lo tanto, poseen una visión más reducida. Al cruzar sus ojos, aunque sea involuntariamente, fijan mejor su mirada y, en definitiva, ven más. La verdad es que los siameses están llenos de curiosidades. Poseen, por ejemplo, diferentes colores según la temperatura del país donde viven, siendo más oscuros donde más frío hace. Sin duda, son unos animales tan increíbles como adorables. Lo mejor es que no te preocupes por sus ojos y sólo disfrutes de su buena compañía.