¿Hay gafas o lentillas para perros?

Siempre me he preguntado por qué no existen gafas o lentillas para perros o gatos. Es una pena. ¿Podría ayudarle de alguna forma?

Para empezar, tenemos que decirte que sí existen gafas para perros. Suelen ser gafas indicadas principalmente para la protección ocular tras cirugías o enfermedades y, también, para la protección solar en caso de intolerancias. No son gafas de vista como tal. Sí existen lentillas, por ejemplo, como las que se colocan tras la cirugía de cataratas a aquellos perros a los que no se les ha puesto una lente intracular. En cualquier caso, no todos los perros soportan la idea de llevar puestas unas gafas ni unas lentillas. Lo mejor, si tu perro tiene problemas de visión, es que le ayudes quitando obstáculos que puedan entorpecer su camino. Evita todo aquello que pueda dañarle y no cambies cosas de lugar. Es importante que cuando le llames no le pongas nervioso. Siempre usa un tono suave para que se sienta relajado. Ya verás como, poco a poco, se irá apoyando en el resto de sus sentidos. En cualquier caso, es importante que acudas a tu veterinario para que pueda diagnosticarlo adecuadamente.